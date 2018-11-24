النفط يهوي مجدداً لأدني مستوي منذ أكثر من عام

بغداد/24 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- هبطت أسعار النفط إلي أدني مستوياتها في أكثر من عام أثناء التعاملات الجمعة وتتجه صوب تسجيل أكبر هبوط لشهر واحد منذ أواخر 2014، بينما يدرس منتجو الخام خفض الإنتاج في مسعي لكبح فائض متزايد في المعروض العالمي.

وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة في مخزونات الوقود غير المستخدم علي غرار ما حدث في 2015. ومن المتوقع أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء في تقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من ديسمبر/ كانون الأول.
لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتي الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 في المئة منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.34 دولارا، أو 5.3 بالمئة، إلي 58.57 دولارا للبرميل وهو أدني مستوي لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.
وتراجعت عقود الخام لأمريكي 4.03 دولار، أو 7.4 بالمئة، إلي 50.60 دولارا للبرميل، وهو أيضا أضعف مستوي منذ أكتوبر تشرين الأول 2017، قبل أن تتعافي قليلا 51.35 دولارا.
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النفط يهوي مجدداً لأدني مستوي منذ أكثر من عام

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