العراق: رئيسا الوزراء والبرلمان يبحثان ملفات مهمة

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ان الجابين بحثا 'أزمة السيول التي تعرضت لها عدد من مدن محافظتي نينوي وصلاح الدين فضلا عن مخيمات النزوح، إذ جري التأكيد علي ضرورة أن تباشر خلية الأزمة المشكلة عملها بأسرع وقت ممكن؛ لغرض تدارك الوضع الإنساني وتعويض المتضررين'.

وأكد الجانبان 'أهمية الإسراع بإغلاق مخيمات النزوح، وتوفير التخصيصات اللازمة لعودة النازحين وحسم هذا الملف بشكل نهائي'.

وفيما يخص ملف الوزارات الشاغرة، أكد عبد المهدي والحلبوسي 'علي أهمية اختيار شخصيات مهنية وكفوءة، وبما يدعم جهود تطبيق البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين'.

وبحثا أيضا 'سبل التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق التكامل المطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويسهم بتشريع القوانين التي تنعكس إيجابا علي واقع المواطن العراقي، وفي مقدمتها محاربة الفساد'.

و شدد رئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقيان'علي ضرورة الإسراع بإجراء التعديلات اللازمة، التي من شأنها دعم عمليات الإعمار والارتقاء بالواقع الخدمي وتوفير فرص العمل'.

وتطرق اللقاء ايضا إلي ملف معالجة توزيع قطع الأراضي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، فضلا عن خطط تسهيل عمليات البناء من أجل القضاء علي العشوائيات، ومشروع فتح المنطقة الخضراء؛ لتسهيل حركة السير بين جانبي الكرخ والرصافة، والأخذ بالحسبان توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية'.

وناقش عبد المهدي والحلبوسي 'السبل الكفيلة بتحسين العلاقات الخارجية مع المحيط العربي والعالم وبما يسهم في توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين ودعم عمليات الإعمار'.

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