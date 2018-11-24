رئيس الوزراء العراقي الأسبق: الأمة الإسلامية تعود إلي أصالتها

قال رئيس الوزطهران/ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، إن الأمة الإسلامية عادت مرة أخري إلي أصالتها وتحاول ومن خلال التركيز علي محور الوحدة، القضاء علي الأفكار التي تشتت المسلمين وتفرقهم.

واضاف نوري المالكي اليوم السبت في تصريح للصحفيين علي هامش المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للوحدة الإسلامية، حول العقبات التي تحول دون الوحدة في العالم الإسلامي: إن بعض الأفكار والقيم كانت تسيطر في مرحلة علي المجتمعات الإسلامية، والتي تسببت بالفرقة والانشقاق وكان لها تأثير سلبي علي الوحدة ، ولكن في الوقت الحالي عادت الأمة الإسلامية إلي جذورها، وأدركت رمز قوتها، وبهذه الوسيلة استطاعت تخطي الاحباط والفشل.
ووصف دور الأنظمة في المنطقة بالسلبي في وحدة العالم الإسلامي، وأضاف : نحن لانعقد العزم علي هذه الانظمة، نعتمد علي الأمة الاسلامية والحركات التحررية والشعوب الواعية في هذا الصدد.
وانطلقت في طهران فعاليّات المؤتمر الثاني والثلاثين للوحدة الإسلامية تحت عنوان ' القدس محور وحدة الأمة ' بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني وحشد من كبار علماء العالم الإسلامي.
وبالتزامن مع أسبوع الوحدة وتواجد أكثر 350 شخصية من شخصيات العالم الإسلامي من 100 بلد، انطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني .
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رئيس الوزراء العراقي الأسبق: الأمة الإسلامية تعود إلي أصالتها

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