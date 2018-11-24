حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

وافادت ارنا ان الفلم الروائي ' انا روهينغائي' المشارك في مهرجان افلام المقاومة الدولي من المتوقع ان تواجه عملية عرضه قيودا نظرا الي وجود بعض المشاهد العنيفة فيه.

وهذا الفلم يصور ولاول مرة مشاهد مروعة لجرائم الشرطة و المتشددين البوذيين من حرق وتقطيع الرجال والاعتداءات الجماعية علي النساء والاطفال .

والفلم من انتاج المخرج 'يوسف زين' المعروف بأفلامه امثال ' الشهرة والوفاء' و ' المبعد'.

ويحوي الفلم ' انا روهينغائي' مشاهد لم تعرضها الوكالات والقنوات التلفزيونية تتعلق بأبادة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

ويقام المهرجان الدولي لافلام المقاومة في طهران ضمن الفترة من 26 الي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

انتهي**م م** 1837

