انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

ويناقش المؤتمر الذي يستغرق يوما واحدا، البرامج والمشاريع المشتركة بين الجامعات في إيران وروسيا والتحديات ووجهات النظر كما يتم تبادل الخبرات بين مدراء الجامعة علي الصعيد الدولي وكيفية تعاون الجامعات الإيرانية والروسية لتحسين التصنيف الدولي لهذه الجامعات، بالإضافة إلي تعزيز التعاون المتبادل علي المستوي العلمي والأكاديمي والنهج المشترك في مجال البحوث التطبيقية والأساسية .

في السنوات الثلاث الماضية، عقدت ثلاث اجتماعات مشتركة بدعم وتعاون من جامعة موسكو الحكومية وجامعة طهران من أجل تعزيز التعاون الجامعي بحضور رؤساء الجامعات الكبري في البلدين.

عقد الاجتماعان الأول والثالث لجامعات البلدين في روسيا والاجتماع الثاني في إيران، وتستضيف حاليا جزيرة كيش الاجتماع الرابع لأفضل الجامعات في البلدين، وهو ما يدل علي استمرار وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.

انتهي** 2344

