انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

كيش/ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - بدأ الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات من المستوي الأول في إيران وروسيا اليوم السبت في جزيرة كيش (جنوب ايران)، بحضور رؤساء وهيئات ممثلية الجامعات الروسية ومسؤولي السفارة ونائب وزير العلوم ورئيس مركز التعاون العلمي والدولي بوزارة البحوث والتكنولوجيا.

ويناقش المؤتمر الذي يستغرق يوما واحدا، البرامج والمشاريع المشتركة بين الجامعات في إيران وروسيا والتحديات ووجهات النظر كما يتم تبادل الخبرات بين مدراء الجامعة علي الصعيد الدولي وكيفية تعاون الجامعات الإيرانية والروسية لتحسين التصنيف الدولي لهذه الجامعات، بالإضافة إلي تعزيز التعاون المتبادل علي المستوي العلمي والأكاديمي والنهج المشترك في مجال البحوث التطبيقية والأساسية .
في السنوات الثلاث الماضية، عقدت ثلاث اجتماعات مشتركة بدعم وتعاون من جامعة موسكو الحكومية وجامعة طهران من أجل تعزيز التعاون الجامعي بحضور رؤساء الجامعات الكبري في البلدين.
عقد الاجتماعان الأول والثالث لجامعات البلدين في روسيا والاجتماع الثاني في إيران، وتستضيف حاليا جزيرة كيش الاجتماع الرابع لأفضل الجامعات في البلدين، وهو ما يدل علي استمرار وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.
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علمي آموزشي

الجامعات الايرانية والروسية

جزيرة كيش

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انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

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