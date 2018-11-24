الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

كلام قاسم جاء خلال أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران، بنسخته الثانية والثلاثين، تحت شعار 'القدس محور وحدة الأمة'، وذلك بحضور 350 مفكرا وسياسيا وفنانا بارزا، يمثلون 100 دولة ، وأوضح أن الوحدة حول القدس تكون بالوقوف مع الشعب اليمني بوجه العدوان السعودي، وضد هذا التآمر الدولي عليه، وأن تكون مع العراق وحشده وشعبه محرراً من أميركا وعملائها التكفيريين.

وتابع قاسم أن الوحدة أن نكون بكل عزيمة مع شعب البحرين في مطالبته بالمشاركة بالسلطة ورفض الإستبداد وأحكام الإعدام ضد قيادييه ، مبيناً أن الوحدة اليوم قوية ببركة وجود قيادة الإمام الخامنئي فهو الموجه والمثبت وراسم معالم الطريق وحامي إستقامة المسار وهو دعامة المقاومة.

وأكد قاسم أن حزب الله رقم صعب في المعادلة الداخلية اللبنانية ومؤثر في قرارات المنطقة ومواقفه عابرة للطوائف اللبنانية ومعبرة عن الوحدة الوطنية .

وفي جانب آخر شدد الشيخ نعيم قاسم علي أن الحظر الأميركي لن يجبر إيران علي إيقاف دعم المقاومة وفلسطين وأن إنعقاد هذا المؤتمر في ظل الحظر الاميركي الجديد هو خير دليل علي تمسك إيران بدعم فلسطين والمقاومة.

انتهي ** 1837

