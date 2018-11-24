الشيخ نعيم قاسم :

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

طهران /24 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - رأي نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أنه من كان مع المقاومة ومحورها فهو مع الوحدة قولا وعملا'، معتبراً ان الوحدة هي أن تكون مع المقاومة في فلسطين ومع سوريا للعودة الي إستقرارها ومع العراق وحشده الشعبي ومع الشعب اليمني المظلوم ومع حقوق الشعب البحريني.

كلام قاسم جاء خلال أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران، بنسخته الثانية والثلاثين، تحت شعار 'القدس محور وحدة الأمة'، وذلك بحضور 350 مفكرا وسياسيا وفنانا بارزا، يمثلون 100 دولة ، وأوضح أن الوحدة حول القدس تكون بالوقوف مع الشعب اليمني بوجه العدوان السعودي، وضد هذا التآمر الدولي عليه، وأن تكون مع العراق وحشده وشعبه محرراً من أميركا وعملائها التكفيريين.
وتابع قاسم أن الوحدة أن نكون بكل عزيمة مع شعب البحرين في مطالبته بالمشاركة بالسلطة ورفض الإستبداد وأحكام الإعدام ضد قيادييه ، مبيناً أن الوحدة اليوم قوية ببركة وجود قيادة الإمام الخامنئي فهو الموجه والمثبت وراسم معالم الطريق وحامي إستقامة المسار وهو دعامة المقاومة.
وأكد قاسم أن حزب الله رقم صعب في المعادلة الداخلية اللبنانية ومؤثر في قرارات المنطقة ومواقفه عابرة للطوائف اللبنانية ومعبرة عن الوحدة الوطنية .
وفي جانب آخر شدد الشيخ نعيم قاسم علي أن الحظر الأميركي لن يجبر إيران علي إيقاف دعم المقاومة وفلسطين وأن إنعقاد هذا المؤتمر في ظل الحظر الاميركي الجديد هو خير دليل علي تمسك إيران بدعم فلسطين والمقاومة.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قا

المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

معظم المشاهدات

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

قائد مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' المركزی:

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

أحدث الأخبار

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

الشيخ نعيم قاسم :

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

حامد كرزاي :

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

الإدميرال فدوي:

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

موضوعات مرتبط