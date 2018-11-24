حامد كرزاي :

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

طهران/24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- قال الرئيس الافغاني السابق 'حامد كرزاي ' انه يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين و معرفة مقوماته والاستفادة منه لصالح الجميع.

واضاف كرزاي الذي كان يتحدث في المؤتمر الثاني والثلاثين للوحدة الاسلامية بطهران: ان العالم الاسلامي يمر بظروف خاصة وان تاريخ الامة الاسلامية يبين لنا مواجهتها للمشكلات التي تعرضت لها والانتصار عليها.
وصرح ان الامة الاسلامية ستكون مرفوعة الرأس مؤملا ان تتغلب علي الصعاب و العقبات التي تواجهها وان التاريخ يثبت انه اذا كنا متحدين سنتغلب علي اعدائنا الذين يواجهوننا باساليبهم الاستعمارية التي تسببت بأشعال الحروب والكوارث في عالمنا الاسلامي.
واكد الرئيس الافغاني السابق علي وجوب اظهار السيرة الحقيقية للاسلام عالميا وقال: اننا نشهد التعايش السلمي للمذاهب والثقافات في المكان الذي يحكم الاسلام فيه.
واضاف: لانستطيع ان نكون بعيدين عن آلام الشعب الفلسطيني فمن حقهم العيش بسلام وانهاء جميع انواع الاضطهاد الذي يعاني منه هذا الشعب المظلوم.
وصرح كرزاي انه يجب تمتين التعاون الاقليمي بين المسلمين ويجب علينا معرفة مقوماته والاستفادة منه لصالح الجميع.
ويقام حالياً المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية الثاني والثلاثون في طهران بمشاركة 350 شخصية تمثل 100 بلد، بدأ أعماله اليوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر وسيستمر حتي 3 أيّام.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

سياسي

التعاون الاقليمي

حامد قرضاي

مؤتمر الوحدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

معظم المشاهدات

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

قائد مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' المركزی:

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

أحدث الأخبار

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

الشيخ نعيم قاسم :

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

حامد كرزاي :

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

الإدميرال فدوي:

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

موضوعات مرتبط