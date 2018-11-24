يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

واضاف كرزاي الذي كان يتحدث في المؤتمر الثاني والثلاثين للوحدة الاسلامية بطهران: ان العالم الاسلامي يمر بظروف خاصة وان تاريخ الامة الاسلامية يبين لنا مواجهتها للمشكلات التي تعرضت لها والانتصار عليها.

وصرح ان الامة الاسلامية ستكون مرفوعة الرأس مؤملا ان تتغلب علي الصعاب و العقبات التي تواجهها وان التاريخ يثبت انه اذا كنا متحدين سنتغلب علي اعدائنا الذين يواجهوننا باساليبهم الاستعمارية التي تسببت بأشعال الحروب والكوارث في عالمنا الاسلامي.

واكد الرئيس الافغاني السابق علي وجوب اظهار السيرة الحقيقية للاسلام عالميا وقال: اننا نشهد التعايش السلمي للمذاهب والثقافات في المكان الذي يحكم الاسلام فيه.

واضاف: لانستطيع ان نكون بعيدين عن آلام الشعب الفلسطيني فمن حقهم العيش بسلام وانهاء جميع انواع الاضطهاد الذي يعاني منه هذا الشعب المظلوم.

وصرح كرزاي انه يجب تمتين التعاون الاقليمي بين المسلمين ويجب علينا معرفة مقوماته والاستفادة منه لصالح الجميع.

ويقام حالياً المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية الثاني والثلاثون في طهران بمشاركة 350 شخصية تمثل 100 بلد، بدأ أعماله اليوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر وسيستمر حتي 3 أيّام.

انتهي**م م** 1837

