الإدميرال فدوي:

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

طهران/24 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المساعد التنسيقي لقوات الحرس الثوري الإدميرال علي فدوي اليوم السبت: إنّ النظام الاسلامي بلغ اليوم مستويات عليا في الدفاع والردع قادرة علي إلحاق الضرر بالأعداء إن أقدموا علي خطوة عسكرية.

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة التابع لحرس الثورة الاسلامية وفي حفل إحياء ذكري الشهداء في مدينة فلاوَرجان في محافظة الإصفهان (وسط) أكّد الادميرال فدوي علي التبعية لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، واصفاً ايران اليوم بأنها قوة اقليمية متفوقة وعظمي.
و رأي الإدميرال فدوي في التواجد الشعبي في الساحات، دوراً حاسماً في عجز الأعداء علي إلحاق أيّ أذي بالنظام الاسلامي ودوراً مصيرياً في تبديد مؤامراتهم.
وأكّد الإدميرال فدوي علي ما بات يُطلقه أعداء ايران جهاراً جرّاء خوفهم من ايران الاسلامية، لافتاً في ذلك الي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي السابق الذي دعا خلالها الي أهمية تعزيز القدرة العسكرية الرادعة الإقليمية والعالمية أمام النظام الاسلامي في ايران.
وقال المساعد التنسيقي لقوات الحرس الثوري: إنّ النظام الاسلامي الايراني يعتزّ بمواجهته وصده الأعداء بعيداً عن حدود البلاد.
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العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

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