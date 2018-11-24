أهالي كردستان العراق يدعون إلي إفشال الحظر

وصرح القنصل الإيراني العام سعد الله مسعوديان اليوم السبت لوسائل الأعلام المحلية في كردستان العراق: العلاقات الاقتصادية الإيرانية مرتبطة بشكل مباشر بمصالح سكان المنطقة وبسبب هذا فان الأكراد العراقيين يطالبون بإنهاء العقوبات اللاإنسانية .

وبخصوص مساعدة ايران لحل الخلافات بين بغداد واربيل، قال : تسعي الجمهورية الاسلامية الإيرانية جاهدة لحل الخلافات بين اربيل وبغداد منذ البداية، ومن المهم لايران انهاء هذه التوترات والنزاعات.

وأكد القنصل الإيراني في السليمانية، أن تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد سيكون له تأثير مباشر علي أمن المنطقة وسيعزز سلامة الأراضي العراقية.

جدير بالذكر أنه خلال زيارة المستشار الاقتصادي للنائب الأول لرئيس الجمهورية الي كردستان العراق في الآونة الأخيرة، أكد رجال الأعمال الأكراد في العراق علي مواصلة العلاقات وحل العوائق، مؤكدين علي العلاقة الاستراتيجية مع إيران.

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