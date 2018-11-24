قنصل إيران العام في السليمانية:

أهالي كردستان العراق يدعون إلي إفشال الحظر

السليمانية/ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أشار القنصل العام الإيراني في السليمانية (شمال العراق)، إلي أن الحظر لن يكون له تأثير علي التبادل الاقتصادي بين الأقليم وإيران، وقال إن أهالي كردستان العراق يدعون الي افشال الحظر.

وصرح القنصل الإيراني العام سعد الله مسعوديان اليوم السبت لوسائل الأعلام المحلية في كردستان العراق: العلاقات الاقتصادية الإيرانية مرتبطة بشكل مباشر بمصالح سكان المنطقة وبسبب هذا فان الأكراد العراقيين يطالبون بإنهاء العقوبات اللاإنسانية .
وبخصوص مساعدة ايران لحل الخلافات بين بغداد واربيل، قال : تسعي الجمهورية الاسلامية الإيرانية جاهدة لحل الخلافات بين اربيل وبغداد منذ البداية، ومن المهم لايران انهاء هذه التوترات والنزاعات.
وأكد القنصل الإيراني في السليمانية، أن تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد سيكون له تأثير مباشر علي أمن المنطقة وسيعزز سلامة الأراضي العراقية.
جدير بالذكر أنه خلال زيارة المستشار الاقتصادي للنائب الأول لرئيس الجمهورية الي كردستان العراق في الآونة الأخيرة، أكد رجال الأعمال الأكراد في العراق علي مواصلة العلاقات وحل العوائق، مؤكدين علي العلاقة الاستراتيجية مع إيران.
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

قنصل ايران في السليمانية

التبادل التجاري

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أهالي كردستان العراق يدعون إلي إفشال الحظر

معظم المشاهدات

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

قائد مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' المركزی:

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

أحدث الأخبار

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

الشيخ نعيم قاسم :

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

حامد كرزاي :

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

الإدميرال فدوي:

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

موضوعات مرتبط