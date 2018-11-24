اقبال ضعيف في انتخابات البحرين وحملة مداهمات

وسجل عدد من الإعتقالات في الدراز شمال البلاد وجزيرة سترة جنوب العاصمة، ونشرت السلطات البحرينية قوات الأمن في الطرق الرئيسة وفي محيط اللجان الإنتخابية.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت مع حضور ضعيف من الناخبين وذلك بعد دعوات المقاطعة للمعارضة البحرينية و التي مُنعت من الترشح فيها، وحرمت السلطات جمهور المعارضة من التصويت بعد إقرار قانون العزل السياسي للقوي المعارضة.

وتجري إنتخابات ٢٠١٨ مع تصاعد وتيرة القمع ضد أبناء الشعب البحريني الذي سجل أوسع مقاطعة للإنتخابات الماضية في ٢٠١٤، وتتوعد السلطة المقاطعين بسلسلة إجراءات ضدهم.

المصدر: موقع المنار

