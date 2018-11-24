اقبال ضعيف في انتخابات البحرين وحملة مداهمات

طهران / 24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - افتتحت اللجان الإنتخابية البحرينية أبوابها لاجراء انتخابات برلمانية وبلدية، بعد ليلة من المداهمات في مناطق مختلفة.

وسجل عدد من الإعتقالات في الدراز شمال البلاد وجزيرة سترة جنوب العاصمة، ونشرت السلطات البحرينية قوات الأمن في الطرق الرئيسة وفي محيط اللجان الإنتخابية.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت مع حضور ضعيف من الناخبين وذلك بعد دعوات المقاطعة للمعارضة البحرينية و التي مُنعت من الترشح فيها، وحرمت السلطات جمهور المعارضة من التصويت بعد إقرار قانون العزل السياسي للقوي المعارضة.
وتجري إنتخابات ٢٠١٨ مع تصاعد وتيرة القمع ضد أبناء الشعب البحريني الذي سجل أوسع مقاطعة للإنتخابات الماضية في ٢٠١٤، وتتوعد السلطة المقاطعين بسلسلة إجراءات ضدهم.
المصدر: موقع المنار



برچسب ها

سياسي

انتخابات برلمانية وبلدية

الدراز

البحرين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اقبال ضعيف في انتخابات البحرين وحملة مداهمات

معظم المشاهدات

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

الرئیس روحانی :

مستعدون للدفاع عن مصالح الشعب السعودی دون إهانة ودولار

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

قائد مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' المركزی:

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

أحدث الأخبار

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

حكاية ابادة مسلمي الروهينغا في المهرجان الدولي لافلام المقاومة

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

انعقاد الاجتماع الرابع لرؤساء الجامعات في إيران وروسيا

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

الشيخ نعيم قاسم :

الوحدة أن نكون مع المقاومة ومحورها ومع العراق والقدس وسوريا واليمن والبحرين

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

حامد كرزاي :

يجب تنمية التعاون الاقليمي بين المسلمين

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

الإدميرال فدوي:

العدو سيَلقَي هزيمة إن قام بخطوة عسكرية

موضوعات مرتبط