نائب القائد العام للحرس الثوري:

قوات التعبئة أوجست خوفاً في نفوس الأعداء

طهران/24 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي اليوم السبت: إنّ نوعية مؤامرات الأعداء تغيرت تجاه النظام الاسلامي المقدس في الوقت الراهن واصفاً قوات التعبئة الشعبية بأنها أوجست الخوف في نفوس الأعداء.

ونقلاً عن الموقع الاعلامي لقسم العلاقات العامة التابع للحرس الثوري وخلال كلمة ألقاها في ملتقي قوات التعبئة في مدينة جيلان (شمال) أضاف العميد سلامي بأنّ تأسيس قوات التعبئة عاد بالكرامة والعزة علي المسلمين ودافع عن مكانتهم وشرفهم في العالم.
وقدّم العميد سلامي التهاني بمناسبة اسبوع قوات تعبئة المستضعفين وتزامنه مع اسبوع الوحدة الاسلامية، معتبراً تأسيس هذه القوة من المعجزات الفكرية للإمام الخميني الراحل (رض) تغذت جذورها من الايمان والشعور الشعبي والقناعات الشعبية الصادقة التي جعلت من قوات التعبئة سداً أمام القوي العالمية.
وأشاد العميد سلامي بالدور الحاسم لهذه القوات طيلة الحرب المفروضة علي البلاد والتهاجم العالمي ضد النظام الاسلامي في ايران.
و لفت نائب القائد العام للحرس الثوري الي انتشار فكرة التعبئة الشعبية في العالم الاسلامي لمواجهة غطرسة الاستكبار العالمي خاصة في لبنان وسوريا وفلسطين والبحرين واليمن والعراق.
و قال العميد سلامي: إنّ صمود قوات التعبئة أدّي الي الإنسحاب المخزي للولايات المتحدة وحلفائها من الدول الاسلامية، مخاطباً أعداء البلاد بقوله: إنكم عاجزون كل العجزعن إبعاد الشعب الايراني عن تطلعاته وغاياته السامية عبر ممارستكم ضغوطا اقتصادية عليه.
انتهي** ع ج** 1837



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قوات التعبئة أوجست خوفاً في نفوس الأعداء

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