مشاركة 90 شركة إيرانية في معرض السليمانية

وتشكل الشركات الإيرانية أكثر من 50 بالمئة من المشاركين في معرض السليمانية الذي ينظم سنويا.

وتشارك 180 شركة محلية وأجنبية في معرض السليمانية الدولي الثالث عشر.

وقال سيروان محمد، رئيس غرفة تجارة السليمانية، في حفل افتتاح المعرض عن المشاركة الواسعة للشركات الإيرانية، للصحفيين: إن الإيرانيين نشطون في هذا المعرض منذ عام 2006 ، وعددهم يتزايد كل عام.

وأضاف أن المعرض يتيح للشركات، فرصة التواصل المباشر مع المستهلكين في كردستان العراق.

ويستمر معرض السليمانية الدولي أعماله لمدة ستة أيام.

وإلي جانب إيران، التي تشارك بـ 90 شركة إيرانية في المعرض، هناك شركات من الصين وتركيا والهند والإمارات العربية المتحدة وعدة بلدان أخري مع عدد من الشركات المحلية في المعرض.

ووفقا لسلطات إقليم كردستان، يبلغ حجم التجارة الإيرانية مع إقليم كردستان العراق 6 ملايين و 800 ألف دولار سنويا.

انتهي** 2344

