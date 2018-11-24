نائب لبناني: الحظر الأميركي لن يؤثر علي إيران

و في حديث لوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (ارنا) قال مراد: 'لا أعلم ماهو الحظر الذي يفكر فيه الأميركان، ولكن تكلموا فيه سابقاً، ولم يستطيعوا فعل شيء، وإيران لديها الإمكانيات لتدافع عن نفسها وتمتلك القدرة لمواجهة كل هذه الأمور'، مشيراً إلي أنّ 'هناك أقاويل عن معاقبة المقاومة هنا في لبنان، ومعروف أيضاً أن المقاومة لديها الإمكانيات للدفاع عن نفسها، وبالتالي لا يمكن تأجيج الوضع في لبنان، لإنهم حريصون علي إبقاء الوضع مستقر، خوفاً من أن ينتقل النازحون الموجودون في لبنان إلي أوروبا، وبالتالي لا أعتقد أن يلجؤوا إلي عقوبات بل يلوحون بها فقط'.

وعن مصير الحرب في اليمن، شدّد وزير الدفاع اللبناني الأسبق لمراسل ارنا: 'إنّ مصير الحرب علي اليمن هو تسوية سياسية، ومن البداية قلنا للجميع إنها بحاجة إلي حل سياسي وإلا فالحرب ستطول لعشرات السنين بدون نتيجة، لذلك هي بحاجة لتسوية، وهذه المرة سمعنا من جديد السعودية تتحدث أنها ممكن أن تذهب إلي تسوية سياسية في اليمن كالتسوية السياسية في سورية والعراق وهذا أمر مهم جداً، ليس أمامنا خيار آخر مهما طالت الحروب لا يوجد حل إلا الاتجاه نحو تسوية سياسية وتفاهم'.

وحول إمكانية تخلي ترامب عن بن سلمان، قال مراد: 'لا أعتقد ذلك، وهي حجة ضعيفة بأن يتخلي عن شريكه، بحجة خاشقجي'، مشيراً إلي أنّ 'إذا ما كان هناك مؤامرة لقتله لا بدّ وأنّ أميركا هي من ساهمت ومهدت لهذا الموضوع'.

وعن القضية الفلسطينية وصفقة القرن أكد النائب اللبناني 'إنّ ما يسمي بصفقة القرن هي أكبر مؤامرة أميركية ضد القضية الفلسطينية، وللأسف الشديد يسعي الأميركي لتثبيت هذه الصفقة، ولكنه لن ينجح إن شاء الله'، متابعاً: 'أما القضية الفلسطينية، فكانت قضية محقة، وستبقي محقة، وسيبقي هناك من يدافع عنها بشكل مستمر، سواء مباشرة، أو عبر المقاومة العظيمة التي تحصل في غزة وبرام الله وبكل المناطق الفلسطينية سيما وأن المقاومة الفلسطينية ستنتصر كما انتصرت المقاومة في لبنان، والموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية'.

ونوّه مراد إلي أنّ 'الانتصار الكبير بغزة وتصنيع السلاح داخل غزة وعدد الصواريخ التي تخرج منها، جميعها تؤدي إلي إرباك العدو الصهيوني وبأن المقاومة باقية وأن غزة لن تركع'.

وفي الشأن الداخلي اللبناني، صرح عضو 'اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين' عن الهدف من المطالبة بحقيبة وزارية في الحكومة المقبلة 'كما هو معلوم بأن نتائج الانتخابات النيابية تم تشكيل الحكومة علي أساسها هذا ما قرره فخامة الرئيس ميشل عون ودولة الرئيس المكلف سعد الحريري وتحدثوا أن كل خمس نواب لهم وزير'.

وأوضح بالقول: 'نحن ست نواب بالشارع السني وهناك أربع نواب آخرين أي أصبح هناك عشر نواب خارج تيار المستقبل. عملنا ستة تقريباً نسبتهم حوالي 28% من نسبة السنة الذين انتخبوا هؤلاء الست نواب وفق القرارات التي اتخذوها فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري يطلع لهم وزير والعشرة يطلع لهم وزيرين. طلبنا أن يكون لنا وزير ونحن الستة لم نشترط فلان ولم نقول نريد الحقيبة الوزارية الفلانية اي وزير يسمي منا نحن الستة هو يمثل الجميع واي حقيبة وزارية نحن لا تفرق معنا فيها'.

وتابع بالقول: 'لأننا لا نريد أن تستمر صيغة الشارع السني بفئة واحدة فقط بالوقت الذي كل الفئات في الشوارع الأخري تمثلت بكل الأفرقاء تبعها الشيعة تمثلوا بفريقين والمسيحية والدروز أيضاً'.

وتساءل: 'لماذا نحن لا يكون لنا مكان لكي يصبح السنة ممثلين بفريقين رفض دولة الرئيس وطبعاً طرحنا هذا الموضوع علي فخامة الرئيس وتفهم فخامته وجهة نظرنا، وقال (هذا من حقكم لكن حافظوا علي الخطاب الهادئ)'، متابعاً: 'إن الوزير جبران باسيل سيقوم بدور تذليل الصعوبات وتهوين العقبات وفعلاً، زار جبران سماحة المفتي وغبطة البطرك، وبالتالي رئيس الحريري، وزار الجميع وطلب وحدد موعد اللقاء والتقينا عندي هنا في المنزل وقال (أن الرئيس طالب أن يأخذ نائب سني واحد، مقابل أن يعطي نائب مسيحي بدلاً منه، إنما تراجع عن هذا الطلب لكي يترك عدد وزراء السنة لدولة الرئيس الحريري ستة كما هم، لكي يساعد علي إعطائنا مقعد ورحبنا بهذه الخطوة لكن مازال دولة الرئيس رغم كل ذلك يقول (لا أنا لا أقبل أن آتي بأحد من هؤلاء النواب) ونحن مصرين علي موقفنا'.

وأشار مراد إلي خطاب السيد حسن نصرالله الشهير والعظيم بالقول:'هؤلاء الستة كانوا من الذين أيدوا المقاومة منذ انطلاقتها ولم يتخلو عن ذلك ودفعوا الثمن غاليا لأجل الوقوف إلي جانب المقاومة والدفاع عنها ومازالوا يدافعون عنها لذلك نحن لن نتخلي عنهم وبالتالي نصر علي أن يتمثلوا في مجلس الوزراء وإلا لن يكون هناك تشكيل للحكومة وهذا ما حصل حتي الآن'، مشيراً إلي أنّ 'بعداللقاء مع جبران باسيل اتفقنا أن نحدد موعد مع الرئيس المكلف سعد الحريري، لنناقشه في هذا الأمر ونفهم منه لماذا يرفض تمثيلنا في الحكومة وبالقريب إن شاء الله سنطلب الموعد ونحدده'.

وعن سؤال لماذا لم تشكلوا كتلة من البداية ومطالبتكم مثل الدروز والمسيحية؟ أجاب الوزير قائلاً: 'نحن ذهبنا إلي فخامة الرئيس من أجل تسمية رئيس الوزراء بلغناه أننا عشرة وبالتالي لنا وزيرين، قال لنا (شكلوا كتلة) فشكلنا كتلة بناء علي طلبه مباشرة'، منوهاً إلي أنه 'ليس من الضرورة أن نذهب جميعاً لنقوم باستشارات نيابية هذا أمر ليس ضرورياً'، موضحاً بالقول: 'كنت رئيس كتلة في السنوات السالفة وكان يذهب كل واحد لوحده أي ليس بالضرورة أن تذهب مع كتلتك النيابية هذه الشكليات لا تحتسب'. وتابع بالقول: 'أما الأمر الآخر، ستون بالمئة أخذوا 17 نائب للرئيس الحريري، وأربعون بالمئة أخذوا عشر نواب، وبالتالي عشرة نواب يطلع لهم وزيران، وهذا أمر مصرون عليه لإنه من حقنا'.

وأضاف 'إذاً لماذا لا يريد الرئيس الحريري تسمية أحد من هؤلاء الستة هل هم أعداء وخمسة منهم سموه والسادس لم يسميه فما هو المأخذ أقنعنا به لأنك لا تريد أن تسمينا ممكن نحكي بعدها بالموضوع الآخر'.

وعن دعم حزب الله قال مراد 'حزب الله يدعمنا لأنه وفي، مثل ما كنا أوفياء بالنسبة لدعم المقاومة والوقوف إلي جانبها كما ذكرنا وأكرر دفعنا ثمنا غاليا لهذا الوقوف ومستعدين لدفع المزيد لإننا مؤمنون بالمقاومة وعمل المقاومة بالدفاع عن لبنان وإيجاد هذا الوضع الجيد في مواجهة العدو الصهيوني لذلك هم أوفياء وبالتالي من حقنا عليهم ومن واجبهم اتجاهنا أن يكونوا إلي جانبنا وأن يصرّوا علي تمثيلنا'.

وعن اعتقاد البعض مثل تمام سلام بأن مطالب النواب الستة السنة وحزب الله هذه لعبة من إيران وتصب في مصلحة الصراع بين إيران وأميركا، قال النائب اللبناني: 'إن هذه حجة للذي لا يستطيع إيجاد حجج، فمرة يقولون إنها قضية سنية شيعية، وإنما هي سنية سنية بامتياز، ستة نواب سنة يواجهون رئيسا سنيا ويقولون له (من حقنا أن نمثل) وليس الشيعة من تقول ذلك نحن من يقول ويطالب بهذا الشأن'.

وأشار مراد إلي أنهم'مدعومون من حزب الله كما أن لتيار المستقبل حلفاء يدعمهم، أما بالنسبة للموضوع الثاني إنه ليس فقط شيعي، إنما بسبب إيران واليمن، وكل مرة حجة لإن حجتهم ضعيفة لذلك يلجؤون إلي مثل هذه الاساليب لتأجيج الشارع'.

وأكد مراد إلي أنه 'واثق تماماً بأنه إذا عُيّن اليوم وزير منهم تتشكل الحكومة في اليوم الثاني'، مؤكداً أنه'لا أميركا ولا فرنسا ولا السعودية ولا أي أحد يستطيع التأثير، أو الضغط علي الحريري'.

وعن وجود إشاعات أخري تقول بأنّ أميركا وفرنسا تضغط علي الحريري لتشكيل الحكومة، قال مراد: 'هم يريدون تشكيل الحكومة بأسرع وقت، بسبب وجود مليون ونصف نازح سوري ويخشون من أي فلتان أمني في لبنان، وبالتالي يرتد عليهم بشوارع أوروبا'.

انتهي ** 1837

