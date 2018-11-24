قيادي في الشعبية: المقاومة لقنت العدو درسا في صراع الادمغة

وقال مزهر في تصريح لمراسل ارنا 'إن ما شهدناه من كشف صور القوة الصهيونية الخاصة هذا يدلل أننا أمام مقاومة لديها حس أمني عال وقدرات متقدمة في التكنولوجيا ما يؤهلها إلي أن تقف وتوجه الضربات لهذا العدو المجرم'.

وأضاف ' أن لا الدولار ولا السولار الذي قدم لقطاع غزة مؤخرا والذي نعتبره حقوقا أساسية لشعبنا لن تستطيع أن تذهب بالمقاومة باتجاه الاسترخاء والاستكانة بل كانت ضاغطة علي الزناد وقابضة علي الجمر من خلال تصديها للقوة الصهيونية بخانيونس والتي اوقعت فيها قتلي وجرحي'.

وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة تمكنت من العمل بعقل سياسي وليست عسكري فقط جراء اغتيال أفيغدور ليبرمان سياسيا جراء استقالته من وزارة الحرب وإحداث ارباك داخل 'الكابينت' والمجتمع الصهيوني من خلال المظاهرات التي خرجت في غلاف غزة وتل ابيب'.

وأكد أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية سلمت الراية للهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة من أجل استكمال عملها الوطني، مشددا أن ما تم التوافق عليه مع الوفد الأمني المصري 'أننا سنلتزم بالهدوء مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة وعلي العدو أن يفهم الرسالة اننا في حال عدم كسر الحصار سنعود لكافة الاشكال الشعبية التي تتخلل المسيرات'.

وقال :' جاهزون لاتخاذ القرار باي لحظة لم يرفع فيها الحصار الصهيوني عن القطاع'، مشيرا إلي وجود حاضنة شعبية فلسطينية توفر الأمن والأمان للمقاومة التي استطاعت أن تحمي الشعب الفلسطيني وظهر مسيرات العودة'.

وأضاف ' أننا نريد مصالحة فلسطينية مبنية علي تجربة غرفة العمليات المشتركة قائمة علي الشراكة واتفاقيات 2011'.

يذكر أن غرفة العلميات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تضم 13 جناحا عسكريا في غزة.

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