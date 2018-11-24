توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي إيران وباكستان

إسلام آباد/ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - وقعت جامعة 'بيام نور' الإيرانية و جامعة العلامة إقبال المفتوحة في باكستان اليوم السبت علي مذكرة تفاهم للتعاون المشترك .

ووفقا للمذكرة الموقعة بين رئيسي جامعة بيام نور الإيرانية وجامعة إقبال، سيتم التعاون في مجال العلوم والاستفادة من خبرة الأساتذة الجامعيين في تنمية الموارد التعليمية في مجال اللغة الفارسية والأدب واصدار كتاب مشترك، ورفع مستوي المنشورات العلمية للبلدين .
كما تنص مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والبحثي، علي تنظيم دورات تعليمية وتدريبية افتراضية، وتقديم منح دراسية للطلاب لمواصلة الدراسة في إيران وباكستان، وتبادل الأساتذة والطلاب ، وعقد دورات دراسية قصيرة الأجل في مجال المعرفة والأبحاث للأستاذة وإنشاء مقاعد ذات صلة بالعلوم الايرانية والأدب واللغة الفارسية .
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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي إيران وباكستان

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