مساعد السفير الايراني لدي بغداد:

ايران مستعدة للتعاون مع العراق في مكافحة المخدرات

بغداد/24 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال مساعد السفير الايراني لدي بغداد موسي عليزاده طباطبائي اليوم السبت: إنّ إتهام ايران بإدخال المخدرات الي العراق مزاعم مضحكة صادرة عن إفواه من لايرغبون بوجود علاقات أخوية بين الشعبين العراقي والايراني مؤكداً في نفس الوقت علي إستعداد ايران للتعاون مع العراق لمكافحة هذه الظاهرة المشؤومة المتمثلة في المخدرات.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا في بغداد أضاف طباطبائي بأنّ المصدر الرئيسي لتوزيع المخدرات في العراق والمنطقة هو الدول التي سعت طيلة السنين الماضية الي إلحاق الضرر والأذي بالعراق وتدمير بناه التحتية عبر دعمها الإرهاب وإيفادها الإنتحاريين الي هذا البلد.
وصرّح مساعد السفير الايراني لدي بغداد بأنّ حُماة التيارات التكفيرية والإرهابية عادوا مرة اُخري ليستهدفوا شباب وشعوب المنطقة وخاصة العراق بعد الهزائم التي ألحقتها ايران بإرهابيي داعش وانفضاح برامج الارهابيين علي العلن أمام الرأي العام.
ولفت طباطبائي الي مساعي هذه الدول لإدخال المخدرات الي العراق واستهداف أهالي هذا البلد وجرّهم الي الإنحراف.
وقال طباطبائي: إنّ الوكالات الأمنية التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي وراء إدخال المخدرات الي دول المنطقة لإيقاع شبابها المسلمين في فخ الإنحراف والتسبُّب في تخلّفها والنيل من قوتها أمام إسرائيل.
و وصف طباطبائي إتهام ايران بإدخال المخدرات الي العراق بأنه مثارٌ للسخرية بقدر ما كانت الإتهامات الموجهة ضد ايران مضحكة ومثاراً للسخرية في دعمها للارهاب وداعش اللذَين نالت منهما.
وأكّد مساعد السفير الايراني لدي بغداد علي استعداد ايران التام لدعم الاستقرار وسيادة الأراضي العراقية واستتباب الأمن في هذا البلد وتنميته، فضلاً عن ترحيب طهران بتزويد العراق بمنجزاتها العلمية والصناعية والأكاديمية والمساعدة في إعادة إعماره بإعتباره بلداً صديقاً وشقيقاً.
انتهي** ع ج**1837



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ايران مستعدة للتعاون مع العراق في مكافحة المخدرات

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