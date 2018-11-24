المالكي : محور المقاومة والممانعة هو محور الأمة الذي يردع الأعداء ويحطم المؤامرات

طهران /24 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - حذر الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي من سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، عاداً إياه مؤامرة خطرة ويجب علي الشعوب العربية الوقوف ضد ذلك.

وقال المالكي في كلمة له بمؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران أن الزيارات المتبادلة من قبل بعض زعماء الدول العربية نحو إسرائيل هي محاولة تزيد من تمدد الإحتلال الصهيوني وجرائمه البشعة كما أن سياسة التطبيع مع هذا الكيان ما هي إلا أعراض مميتة للقضية الفلسطينية وتمدد مميت للمرض الذي ينخر جسد الأمة .
وأشار إلي أن أهمية وقوف جميع القوي الوطنية للدفاع عن فلسطين ضد الإحتلال الصهيوني الهمجي وإيقاف جرائمه كون من يمعن بتمزيق الأمة مادياً ومعنوياً ينبغي الوقوف ضده ومواجهة فتاوي التكفير والتطرف كما أن الواجب أيضاً حل أزمات المنطقة وردع الكيان الصهيوني السرطان الخبيث الذي يمارس شتي أنواع الجرائم.
وبينّ المالكي أن موجة الإرهاب يقف خلفها الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية التكفيرية وفتاوي الوهابية وأن من أخطر الدعايات هو وصف محور المقاومة بمحور الشر والإرهاب علي الرغم من أن محور المقاومة حمي المقاومة الفلسطينية وأسهم في تحقيق الإنتصار وحطم مؤامرات الأعداء كما أن محور المقاومة والممانعة هو محور الأمة الذي يدافع عنها.
وشدد علي أن نهج المقاومة الذي نسجه الإمام الخميني وتمسك به الإمام الخامنئي هو نهج رسول الله ولابد من إجهاض فتاوي التكفير التي تحرك جماعات الإرهاب وبدعم وتمويل دول وحكومات كما أن إطفاء حريق فلسطين سيكون أفضل مدخل لتحرير الأمة من الإحتلال الخارجي والإستبداد الداخلي.
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حزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي

سياسة التطبيع

مؤتمر الوحدة الإسلامية

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المالكي : محور المقاومة والممانعة هو محور الأمة الذي يردع الأعداء ويحطم المؤامرات

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