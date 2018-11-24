مؤسس المجلس الوطني للإيرانيين في امريكا:

استراتيجية ترامب ضد إيران لن تؤتي ثمارها

نيويورك / 24 تشرين الثاني/ نوفمبر - قال مؤسس المجلس الوطني للإيرانيين في امريكا إن ستراتيجية ترامب ضد إيران لن تؤتي ثماريها لأن الرئيس الامريكي سيواجه، بعد انتخابات الكونغرس، ولتعزيز سياساته ضد إيران، مشاكل داخلية وخارجية متزايدة كما في العلاقات مع السعودية .

وقال تريتا بارسي اليوم السبت في مقابلة حصرية مع مراسل ارنا : بعد انسحاب ترامب من الحظر النفطي الكامل ضد إيران وانتخابات الكونجرس، باتت الحرب الاقتصادية والنفسية التي يشهدها البيت الابيض ضد ايران عقيمة.
وقال المحلل للقضايا الأمريكية فيما يتعلق بتداعيات استراتيجية الضغط التي يمارسها ترامب علي إيران،: إننا نتحرك إلي مرحلة تواجه فيها سياسات ترامب المعادية لإيران عددا من التحديات. التعاون الكامل للسعودية والأزمة في حكومة نتنياهو، وزيادة معارضة الكونغرس لترامب، و الظلال المتزايدة بشان التحقيق حول التواطؤ في انتخابات 2016 ، يمكن أن تهزم استراتيجيته.
وشدد بارسي: من الجدير بالذكر أن التأثير الأساسي الذي اعتقده ترامب، لم يتحقق علي الإطلاق من الجولة الثانية من الحظر في 5 نوفمبر. هذا لا يعني أن عقوباته لم تمارس الضغط علي الشعب الإيراني، ولكن ما قالته الإدارة الأمريكية إنه سيحدث في إيران بعد ذلك التاريخ وكل شيء سوف ينهار لم يحدث.
وأشار إلي أن امريكا قد انسحبت من الحظر الكامل لمبيعات النفط الإيراني، مضيفا: كان واضحا منذ البداية أن هذه السياسة ليست واقعية، لكن في 5 نوفمبر ، ثبت أن هذا النهج قد فشل. هدفهم المعلن ليس فقط ضرب الاقتصاد الإيراني، كان الهدف هو انهيار الاقتصاد الإيراني.
وأشار عضو المجلس الوطني للإيرانيين في امريكا، إلي التهديد بزيادة العقوبات من قبل جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، و قال إن نجاح استراتيجية الضغط الأقصي الأمريكية يعتمد إلي حد كبير علي جانبهم النفسي، ولكن هذه السياسة، قبل الوصول إلي هدفها المعلن، اي انهيار الوضع الاقتصادي الإيراني، قد بائت بالفشل في منتصف الطريق.
ولفت بارسي إلي أن نجاح استراتيجية العقوبات الأمريكية يعتمد علي الاطمئنان العام للشعب في قدرة الحكومة علي إدارة الأزمة. قبل بضعة أشهر ، كانت هناك بعض الإشارات علي أنهم ربما كانوا قادرين علي تدمير هذه الثقة، لكننا رأينا أن سعر الريال تحسن امام العملات الأجنبية.
وصرح إن ترامب يحاول ومن خلال (استهداف دولة إيران بأكملها) طمأنة الإسرائيليين والسعوديين. لقد أظهرت لهجته في إعلان الحظر بوضوح، أنه لا يضع أي قيمة للشعب الإيراني. حاول بوضوح إخبار الإسرائيليين والسعوديين بأنني امارس أقصي انواع الضغط علي إيران.
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استراتيجية ترامب ضد إيران لن تؤتي ثمارها

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