ضبط اكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

زاهدان/24تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - أعلن قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العميد 'محمد قنبري' عن ضبط طن و 181 كيلوغرام من المخدرات في مدينة سراوان بعد اشتباكات مسلحة مع المهربين.

وقال العميد 'محمد قنبري' اليوم السبت إنه في أعقاب وصول أنباء عن وجود مهربين في طريق مدينة سراوان سرعان ما وصل الضباط المعنيون لإجراء مزيد من التحقيقات حيث تم اكتشاف السيارات المهربة من خلال إقامة سيطرة غير ملموسة علي الطريق.
وأشار قنبري إلي أن قوي الأمن الداخلي تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي علي المنطقة من الإطلاع علي نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي داخل البلاد، حيث قامت علي الفور بنصب كمائن وتكثيف الإستحواذ الأمني علي المنطقة مشيرا الي ان القوي الأمنية وبعد اطلاقها النار علي المهربين استحوذت علي مركبات المهربين الذين لاذوا بالفرار.
وأضاف قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان أنه بعد تطهير المنطقة وتفتيش المركبات تم اكتشاف 739 كيلوغراما من الافيون و 77 كيلوغراما من الهيروئين و 27 كيلوغراما من المورفين و 338 كيلو غراما من المخدرات الأخري.
وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي والرائدة في العالم في مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومترا مربعا ومركزها مدينة زاهدان، والتي لها حدود مشتركة مع أفغانستان وباكستان تبلغ 1100 كيلومتر.
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ضبط اكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

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