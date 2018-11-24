العثور علي جثتي طاقم الزورق الايراني الذي تعرض لحادث في الخليج الفارسي

بوشهر/24 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا- اعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر (جنوب ايران) سياوَش أرجمند زاده عن العثور علي جثتي طاقم الزورق الايراني الذي تعرض لحادث في الخليج الفارسي.

واضاف سياوَش أرجمند زاده اليوم السبت انه قد تم انقاذ 9 ملاحين من طاقم الزورق الذي تعرض لحادث في مياه الخليج الفارسي يوم امس الجمعة وانتشال جثتي المفقودَين إلاثنين.
وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'إرنا' قال أرجمند زاده بأنّ النار إشتعلت في الزورق الذي كان قد إنطلق من منطقة عسلوية (جنوب ايران) متجها الي منطقة «بارس جنوبي» النفطية في الدقيقة 40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
واضاف مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر بأنّ 5 زوارق إطفاء إتجهت نحو الزورق الذي التهمته النيران ونجحت في انقاذ 9 ملاحين من بين طاقمها الأحد عشر، فيما عملية البحث استمرت للعثور علي المفقودين الاثنين وتم العثور علي جثتيهما اليوم السبت.
واشار الي ان عملية سحب الزورق المتضرر الي منطقة عسلوية قد اجريت.
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العثور علي جثتي طاقم الزورق الايراني الذي تعرض لحادث في الخليج الفارسي

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العثور علي جثتي طاقم الزورق الايراني الذي تعرض لحادث في الخليج الفارسي

العثور علي جثتي طاقم الزورق الايراني الذي تعرض لحادث في الخليج الفارسي

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