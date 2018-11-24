وحدة العالم الاسلامي ضرورة لابد منها

و كتب آية الله مكارم شيرازي في رسالته الموجهة الي المؤتمر: إنّ إقامة مؤتمر الوحدة الاسلامية بمحورية القدس تُعتبر من البرامج القيمة والهامة، مشدداً علي ضرورة عدم الإكتفاء بذلك وحرق جذور الخلافات بلوغاً للوحدة.

وأضاف سماحته في الرسالة: متي ما تخلي أتباع المذاهب عن الخلافات سيتسني لهم حينئذ التعايش الأخوي والوقوف بوجه الأعداء.

وأشار آية الله مكارم شيرازي في رسالته الي توظيف الأعداء أصناف الآليات ومنها الكذب وإطلاق التهم بلارجولة ولامروءة، داعياً الي عدم إستقاء الأخبار من إعلام العدو لما لذلك من خلق سوء ظن بين المسلمين.

هذا و كتب آية الله نوري همداني في رسالة وجهها الي المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين: إنّ الوحدة الاسلامية ضرورة لابد منها نظراً الي الظروف السائدة علي العالم وخاصة علي البلاد الاسلامية.

وأعرب سماحته عن أمله بأن يكون هذا المؤتمر معززاً للوحدة بين المسلمين في المجالَين الإجتماعي والسياسي.

وأضاف آية الله نوري همداني في رسالته: إنّ الكيان الاسرائيلي اللامشروع والعديم الأصل مستمر في مواصلة مجازره ونهجه الوحشي وإعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم خاصة الأطفال الفلسطينيين وذلك بمرأي ومسمع المنظمات التي تدعي دعم حقوق الإنسان.

ولفت آية الله نوري همداني الي تطبيع حكام بعض الدول الاسلامية في ظل الظروف الحساسة الراهنة مع الكيان الصهيوني المحتل.

وإعتبر سماحته هذا المؤتمر الدولي الاسلامي، سبيلاً لمواجهة الإستكبار العالمي والكيان الصهيوني والحد من الجرائم المفجعة المُرتكبة في اليمن، فضلاً عن دوره في تنوير الرأي العام الاسلامي خاصة الشباب المسلمين.

ويقام حالياً المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية الثاني والثلاثون في طهران بمشاركة 350 شخصية تمثل 100 بلد، بدأ أعماله اليوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر وسيستمر حتي 3 أيّام.

انتهي** ع ج** 1837

