آية الله اراكي: ان ايران الاسلامية اليوم اكثر شموخا مقارنة بالماضي

واعرب اية الله اراكي اليوم السبت في الاجتماع الثاني والثلاثين لمؤتمر الوحدة الاسلامية بطهران عن شكره وتقديره لضيوف اسبوع الوحدة القادمين من الداخل والخارج وقال : نجتمع اليوم ومن جميع دول العالم وخاصة الاسلامية منها لنثبت وحدتنا واتحادنا علي نهج الرسول الاكرم (ص) والقرآن الكريم ونعلن مساندتنا للمقاومة الاسلامية في مواجهتها للاستكبار العالمي.

وبين امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية رسالة المؤتمر الاساسية وهي الاستقامة و وحدة الامة الاسلامية وقال : ان هذا الاجتماع الكبير اثبت ان مشروع التكفير وايجاد الفرقة في العالم الاسلامي قد هزم .

وصرح انه خلال هذا الاجتماع الكبير سيتم الاعلان عن ان العالم الاسلامي وبجميع قومياته وعقائده المذهبية هو موحد وينتهج السبيل الذي بينه رسول الله (ص) والقران الكريم .

واضاف اية الله اراكي ان رسالة المؤتمر الثانية هي رسالة هزيمة امريكا ومتحديها الاقليميين في مواجهة جبهة المقاومة الاسلامية وانتصارها وتأسيس اجتماع كبير لدعمها واعلان مساندتها لقادة المقاومة وعناصرها .

وبين امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الرسالة الثالثة للمؤتمر وهي انتصار الجمهورية الاسلامية علي امريكا ومتحديها وقال : ان ايران الاسلامية باعتبارها محورا للعالم الاسلامي هي اليوم اكثر شموخا في مواجهة المؤمرات الامريكية مقارنة بالماضي.

واما الرسالة الرابعة للمؤتمر هي اعلان هزيمة الهيمنة الامريكية علي العالم الاسلامي والعالم جميعا وبداية افول سياسة الحرب و ثقافة التوحش المعادية لحقوق الانسان ونهاية السلطة والهيمنة الامبريالية الامريكية.

واعتبر آية الله اراكي الرسالة الخامسة للمؤتمر هي دعم ومساندة الامم الشجاعة والمقاومة للارهاب الامريكي الصهيوني السعودي وقال: ان رسالة المؤتمر هي دعم الشعب الفلسطيني واليمني وجميع شعوب العالم المظلومة والمضطهدة .

واعرب امين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية عن شكره وتقديره لمشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية في المؤتمر وقال : ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية من الشخصيات التقريبية المنادية لوحدة العالم الاسلامي.

انتهي**م م** 1837

