هل يلقي الإنتربول القبض علي ابن سلمان بقمة العشرين؟

طهران / 24 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - قالت صحيفة 'الغارديان' البريطانية، إن مشاركة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين، ربما تحرج عددا من القادة خصوصا عند التقاط الصور مع ابن سلمان، في ظل حرب اليمن، وقضية مقتل الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، قولها إن علي أحدهم أن ينصح ابن سلمان بعدم حضور القمة، لأن الحضور ليس في مصلحته، ولا في مصلحة كل من سيلتقي به هناك، لأنه سيكون مضطرا لاحقا للإجابة عن كثير من الأسئلة، بحسب تعبيرها.
وتابعت الصحيفة: 'من الناحية النظرية، قد يواجه ابن سلمان خطرًا قانونيًا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للمدعين العامين في أي بلد بالبحث عن اعتقال الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم'.
ويمكن للمحامين رفع دعوي قضائية علي ابن سلمان، والمطالبة باعتقاله عبر الشرطة الدولية 'الإنتربول' في بوينس آيرس بالأرجنتين.
وأضافت ويتسن: 'سيواجه ابن سلمان خطرا كبيرا إذا تقدمت شكوي ضده، ولكونه ليس رئيسا للدولة، فهذا يعني أنه ربما لا يفلت من العقاب'.
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هل يلقي الإنتربول القبض علي ابن سلمان بقمة العشرين؟

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