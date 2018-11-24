رئيسة مؤسسة أبحاث هندية:

زيادة العزلة الامريكية نتيجة فرض الحظر علي ايران

نيودلهي/24 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أعربت رئيسة مؤسسة مانترايا للأبحاث الاستراتيجية في الهند «ماريت دسوزا» عن إعتقادها بأن إقتصاد الدول المستوردة للنفط سيتضرر إثر الحظر النفطي المفروض علي ايران، مؤكدة علي أنّ هذا النهج سيؤدّي الي زيادة العزلة الامريكية.

وفي تصريح أدلت به لمراسل وكالة إرنا أضافت دسوزا بأنّ جميع الدول المستوردة للنفط الايراني ستتأثّر بفعل الحظر النفطي المفروض علي ايران وقالت: إنّ هذا التأثير ستنجم عنه زيادة في العزلة الامريكية.
وصرّحت هذه الباحثة الشهيرة في الشؤون الدولية بأنّ فرنسا باتت تبذل مساعيها لتعزيز دور عُملة اليورو علي الصعيد العالمي ونقض الحظر الأمريكي المفروض علي ايران وحث دول الإتحاد الاوروبي علي معارضة إستعراض الولايات المتحدة لنفسها كشرطي تجاري.
ورأت دسوزا بأنّ هذا الإجراء سوف لن ينحصر علي فرنسا وستترك انطباعها علي تعامل الولايات المتحدة مع العالم كشرطي تجاري وتوظيفها لعملتها «الدولار» كقوة لصالحها.
وتوقعّت دسوزا بأن تطرأ تغييرات ملحوظة خلال الأشهر الستة القادمة وستقوم الدول الثماني بطلب تمديد إعفائها من الحظر النفطي المفروض علي ايران أو أنها ستجد مفراً للإلتفاف علي هذا الحظر.
وقالت دسوزا: إنّ للمفاوضات الدبلوماسية القادمة دورا هاما وحاسما في تحديد النمط المستقبلي للحظر، متوقعة بأن يزداد سعر النفط إذا إستمر الحظر النفطي علي ايران.
وكان ترامب قد إنسحب عن الإتفاق النووي في الثامن من مايو 2018 ما جعل روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا تدين هذا الإنسحاب وتعلن عن دعمها لمواصلة تجارة شركاتها مع ايران.
انتهي** ع ج** 1837



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زيادة العزلة الامريكية نتيجة فرض الحظر علي ايران

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