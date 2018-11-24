إنشاء مركز عالمي للربط بين الصناعات اليدوية والسياحة في إيران

واضاف محموديان اليوم السبت لمراسل ارنا انه خلال زيارة الامين العام لمنظمة السياحة العالمية 'زوراب بولو ليكاشويلي' الاسبوع الماضي لايران تم اقتراح انشاء مركز للصناعات اليدوية تحت اشراف المنظمة العالمية ويكون مقره ايران باعتبارها ثالث اكبر منتج للصناعات اليدوية في العالم.

وتابع : بعد مفاوضات اجريت مع المنظمة العالمية للسياحة وبهدف تمتين العلاقة بين الصناعات اليدوية والسياحة والرؤية المستقبلية لها وافقت المنظمة علي انشاء مركز يكون مقره في الجمهورية الاسلامية الايرانية و تقرر كذلك ان يكون الاجتماع الاستشاري الاول لوضع الخطط اللازمة للمركز الصيف المقبل في ايران وبمشاركة جميع اعضاء منظمة السياحة العالمية.

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