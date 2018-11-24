الرئیس روحانی : ما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو العبودیة

واضاف الرئیس روحانی فی كلمته الیوم السبت بافتتاح مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی دورته الـ32، إن كرامة المسلمین فی العالم رهن بتحقیق الحریة التی رسمها النبی (ص) وما تریده امریكا الیوم من المنطقة هو استعباد شعوب المنطقة والعالم.

ومضي بالقول: المبدأ لیس فی الغطرسة والمصالح الامریكیة، بل فی احترام حقوق ومصالح الشعوب، مشددا علي ان اختلاف العالم الاسلامی مع امریكا حول الحریة والعبودیة.

وأضاف رئیس الجمهوریة ان الخلاف مع امیركا یعود لزمن طویل ویمتد علي مدي قرون، فالغرب یرید ان تتبع الدول الطریق الذی رسمه .

ووصف الظروف التی تمر بها المنطقة الیوم بانها صعبة ومؤلمة بدءا من فلسطین ولیبیا وسوریا والیمن منوها الي ان المواجهة مع الغرب وفی المقدمة امیركا هی من اجل ان یتمع الجمیع بالحریة ولیس الغرب فقط .

وقال رئیس الجمهوریة : إنهم یقولون إن القوة والحكم علي اساس القوة، ونحن نقول إنها تقوم علي العدل والإنصاف واحترام حقوق الجمیع.

ولفت الي ان منظمة الامم المتحدة بنیت علي اساس القوة العسكریة حیث ان من یتفوق من ناحیة القوة تكون له كلمة الفصل واضاف : البلدان الخمسة التی لها حق الفیتو تمتلك سلاحا اكثر فتكا وتدمیرا.

وراي ان من تاثیرات الحرب العالمیة الثانیة تأسیس الغدة السرطانیة فی المنطقة لتضمن مصالح الغرب فیها وتابع : المسلمون لم یكن امامهم سوي خیارین امام الغرب وامیركا، اما ان یخضعوا لهم او ان یتصدوا للظلم.

وشدد علي ان المسلمن لا یخشون من یتحالف ضدهم و فی ساحة القتال. النصر یكون لنا واحیانا للعدو الا ان المسلمین سینتصرون بلا شك فی النهایة .

وتسائل الرئیس روحانی : كیف تم إنشاء كیان مزیف یدعي إسرائیل فی المنطقة، وكیف تم تشرید الفلسطینیین من دیارهم ، وقال : لقد تعرض هذا الشعب ولسنوات طویلة للقتل والنهب والاضطهاد من قبل الصهاینة، إذن ما هی المشكلة؟ إذا كانت امریكا تصدق فی كلامها مع بعض الدول فی المنطقة وتثق بها ، فلماذا تقول إن الحفاظ علي النظام (السعودی) ضروری لأمن إسرائیل، أی ان كل شیئ فی هذه المنطقة یدور حول موضوع واحد، وهو الاحتفاظ بامن الصهاینة وقوتها القمعیة فی المنطقة.

وانطلقت فی طهران فعالیّات المؤتمر الثانی والثلاثین للوحدة الإسلامیة تحت عنوان ' القدس محور وحدة الأمة ' بحضور رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حسن روحانی وحشد من كبار علماء العالم الإسلامی.

وبالتزامن مع أسبوع الوحدة وتواجد أكثر 350 شخصیة من شخصیات العالم الإسلامی من 100 بلد، انطلقت فعالیات المؤتمر بكلمة رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الشیخ حسن روحانی .

یتبع.. 2344

