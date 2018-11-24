بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

طهران/ 24 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا -انطلقت فی طهران فعالیّات المؤتمر الثانی والثلاثین للوحدة الإسلامیة تحت عنوان ' القدس محور وحدة الأمة ' بحضور رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حسن روحانی وحشد من كبار علماء العالم الإسلامی .

بالتزامن مع أسبوع الوحدة وتواجد أكثر 350 شخصیة من شخصیات العالم الإسلامی من 100 بلدا، انطلقت فعالیات المؤتمر، حیث سیلقی رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الشیخ حسن روحانی كلمة فی افتتاح هذا المؤتمر الذی یستمر لمدة 3 أیام.
ومن الشخصیات المشاركة فی المؤتمر الرئیس الأفغانی السابق حامد كرزای، ورئیس الوزراء العراقی الاسبق نوری المالكی و نائب أمین عام حزب الله بلبنان الشیخ نعیم قاسم، وعضو فی مكتب الحركة السیاسیة الفلسطینیة، أبو سعید المیناوی، ورئیس علماء بلاد الشام محمد توفیق رمضان، والأمینة العامة لجمعیة الدفاع عن الشعب الفلسطینی زهراء مصطفوی و وزیر الشؤون الدینیة السابق فی تونس عبدالجلیل سالم.
كما یحضر المؤتمر العدید من الشخصیات والمسؤولین السیاسین الإیرانیین بمن فیهم علی اصغر مونسان نائب رئیس الجمهوریة رئیس منظمة التراث الثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة، و حجة الاسلام سید محمود علوی وزیر الأمن، و یحیي رحیم صفوی مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة للشؤون العسكریة، والمتحدث باسم وزارة الخارجیة بهرام قاسمی، و مستشار رئیس الجمهوریة لشؤون الأقلیات الدینیة حجة الاسلام علی یونسی و الرئیس السابق للمنتدي العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، محمد علی تسخیری وعلاء الدین بروجردی و ناصر أبو شریف ممثل حركة الجهاد الاسلامی فی فلسطین فی إیران .
وتشكل علي هامش المؤتمر، أكثر من 10 لجان، بما فی ذلك لجنة المقاومة وحق العودة ولجنة دور فلسطین والقدس الشریف فی الحضارة الإسلامیة ولجنة مواجهة التسویة، ولجنة دور الجمعیات المؤسسة للتقریب فی تنفیذ استراتیجیة دبلوماسیة الوحدة ولجنة علماء المقاومة ولجنة المرأة و لجنة دور الاحزاب فی الحد من النزاعات الدینیة.
و من البرامج الاخري للمؤتمر الدولی الثانی والثلاثین للوحدة الإسلامیة، الاحتفال الكبیر بمیلاد النبی الأكرم محمد (صلي الله علیه واله وسلم) فی مرقد شاه عبد العظیم (س) (جنوب العاصمة طهران) و لیلة الشعر النبوی و عقد مختلف المعارض والاجتماع مع قائد الثورة الاسلامیة.
و فی الجلسة الختامیة للمؤتمر التی تعقد فی قاعة المؤتمرات بمؤسسة الاذاعة والتلفزیون، سیلقی رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی الكلمة الختامیة للمؤتمر.
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انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

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انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

بمشاركة شخصیات من العالم الإسلامی

انطلاق فعالیات مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران

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