واردات الهند من النفط الإيراني ارتفعت بنسبة 36٪ في أكتوبر

وكتبت صحيفة ' انرجي ورلد' اليوم السبت: واردات الهند من النفط الخام الإيراني، كانت 1.89 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لتقرير المؤسسة، فان حجم واردات الهند من النفط الإيراني، ارتفع في الأشهر السبعة الأولي من العام المالي الجاري، بنسبة 38.41 في المائة، إلي 17.62 مليون طن . و من حيث القيمة، ارتفعت واردات الهند من النفط الخام الإيراني بنسبة 100٪ لتبلغ 9.16 مليار دولار في الأشهر السبعة الأخيرة.

هذه الزيادة في واردات الهند من النفط، علي الرغم من الحظر الأمريكي ضد إيران. بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الإيراني ، في ايار / مايو، دفعت امريكا دولا أخري لوقف وارداتها النفطية من إيران. تم فرض جزء من الحظر الأمريكي ضد إيران في 6 أغسطس ، بينما تم فرض الحظر علي قطاع الطاقة يوم 4 نوفمبر الجاري.

ووافقت امريكا الأسبوع الماضي علي منح إعفاءات لثمان دول ، بما فيها الهند ، لمواصلة استيراد النفط من إيران.

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تعفي سوي الدول التي تقلل بشكل كبير من وارداتها النفطية من إيران.

انتهي** 2344

