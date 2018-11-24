امين عام المجمع العالمي للتقريب: وحدة المسلمين واجب شرعا

وفي تصريح له الجمعة قال آية الله اراكي، ان الوحدة تعد من المبادئ الاكثر اساسية والتي جري التاكيد عليها كثيرا في القرآن الكريم واحاديث النبي الاكرم (ص) وروايات الائمة المعصومين (ع).

وقال، ان جهاز الاستخبارات البريطاني يسعي عبر ادواته لايجاد تيارات في العالم الاسلامي تعمل لاشعال فتيل الحرب بين الشيعة والسنة لذا فانه اوجد الشيعة البريطانية وبالمقابل فقد اقر الاميركيون رسميا بانهم هم الذين اسسوا التيارات التكفيرية وتنظيم القاعدة وبطبيعة الحال فان الدعم المالي للتيارين البريطاني والاميركي يجري من قبل السعودية لذا فانه ينبغي التحلي باليقظة ومعرفة المؤامرة الخطيرة المحاكة.

انتهي ** 2342

