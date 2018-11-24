ظريف: المجتمع الدولي يري سياسات اميركا الاحادية خطرا للمستقبل

روما / 24 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان المجتمع الدولي قد ضاق ذرعا من سياسات اميركا احادية الجانب ويراها خطرا للمستقبل.

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' مساء الجمعة قبيل مغادرته روما عائدا الي طهران، اشار ظريف الي نتائج هذه الزيارة المكثفة جدا والتي استغرقت يومين وقال، ان قضية الاتفاق النووي ومواجهة سياسات اميركا احادية الجانب كانتا مطروحتين في جميع الاجتماعات وكان الاجماع قائما تقريبا بان المجتمع الدولي قد ضق ذرعا من هذه السياسات ويري بانها تشكل خطورة للمستقبل.
واضاف، انه من جانب اخر يتوجب ان تتوفر الجهوزية اللازمة للمجتمع الدولي لمواجهة هذه السياسات وان يحول دون تحولها الي نهج طبيعي في العلاقات الدولية وان ينجز النفقات اللازمة لذلك وهي تتجاوز بكثير القضية النووية والمفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تعود الي مستقبل العلاقات الدولية والكيفية التي يريد المجتمع الدولي ان يتصرف ويتحرك تجاه سياسات اميركا قصيرة النظر جدا.
واشار ظريف الي لقاءاته مع عدد من المسؤولين الايطاليين وغيرهم قائلا، انه خلال اللقاءات التي اجريناها وفضلا عن البحث في العلاقات الثنائية كانت هنالك قضية خاصة حظيت بالاهتمام وهي سوريا واليمن وضرورة انهاء الوضع المؤسف للشعب اليمني والتحرك نحو آلية سياسية في سوريا، ولقد تمت متابعة هذه القضايا بصورة جدية سيما في هذه الظروف الخاصة القائمة.
وقال، انه تم ايضا في الكثير من هذه اللقاءات طرح مسالة التعاون الاقتصادي والارضيات للعمل المشترك واستخدام الاليات الخاصة وانني اشعر بان هذا الاستعداد قائم رغم ان استعداد اوروبا لتقبل الخطورة منخفض بدرجة ملحوظة الا ان التعهد السياسي قائم وينبغي ان نري الي اي مدي مستعدون للعمل.
واعتبر اقامة المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي فرصة ممتازة لطرح وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة فيما يتعلق بالمنطقة واوضح ان مشاركته كانت بصيغة الاسئلة والردود حيث تمحورت حول سياسات ايران الاقليمية وسياسات اميركا احادية الجانب وتاثير الحظر علي الشعب الايراني ومقاومة هذا الشعب امام الحظر وقال، لقد اكدت في المؤتمر بان ايران الممتدة تاريخها الاف الاعوام لن تسمح ابدا لدولة اخري بان تتعامل معها بغطرسة.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار روما لمدة يومين للمشاركة في المؤتمر الرابع للحوار المتوسطي والذي شارك فيه مندوبون من 56 دولة.
وعلي هامش المؤتمر التقي ظريف وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الايطاليين وكذلك حشدا من الايرانيين المقيمين وشارك في اجتماع غرفة التجارة المشتركة بين البلدين واجتماع اتحاد الصناعيين وخالقي فرص العمل الايطاليين.
واجتمع وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة مع مساعد الخارجية العماني ووزيري خارجية مالطا واليابان ومندوب الامين العام للامم المتحدة في الشان السوري ستيفان ديميستورا واخيرا وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
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ظريف: المجتمع الدولي يري سياسات اميركا الاحادية خطرا للمستقبل

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