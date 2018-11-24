دفاع الشعب الايراني امام قوي الاستكبار أسس مدرسة بلورت جبهة المقاومة الاسلامية

وجاء في جانب من رسالة وجهها اللواء باقري الي المهرجان الفني والسينمائي الوطني الثاني 'فانوس' المنعقد في بندرعباس جنوب ايران، ان النهضة الكبري للشعب الايراني علي مدي اربعة عقود من الحماس والمقاومة والصمود والنضال والجهاد والمناداة بالعدالة ومقارعة الظلم، قد بلغت ذروتها في مرحلة الدفاع المقدس، التي تعد بلاشك هوية الايمان والبطولة والوعي والتضحية والعزة والكرامة لهذا الشعب.

واضاف، ان الدفاع المظلوم ولكن المقتدر والمخلص للشعب الايراني في خضم الحوادث والهجمات المستمرة من قبل نظام الكفر والهيمنة ضد الثورة الاسلامية، وبما يتجاوز كونه افضي الي هزيمة الاعداء وحفظ التراب الوطني والكرامة والعزة الوطنية، قد أسس مدرسة تعد جبهة المقاومة الاسلامية والانتصارات الباهرة للمجاهدين في سبيل الله في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وافغانستان وسائر الارض الاسلامية وصحوة المستضعفين في العالم، براعم لتلك المرحلة الاشراقية ومدرسة العشق والايمان التي ارسي صرحها وكان أسوتها الامام الخميني (رض).

يذكر ان المهرجان الفني والسينمائي الوطني الثاني 'فانوس' يهتم بالنتاجات البارزة في مجال الدفاع المقدس (1980-1988) في 6 اقسام هي المسرح والفنون التشكيلية والافلام والموسيقي والاناشيد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية والقسم الحر والرؤية الخاصة.

انتهي ** 2342

