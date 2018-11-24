التفرقة بين المسلمين منكر يجب النهي عنه

وقال الشيخ العرسال في حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان 'الله عز وجل حينما بعث نبيه الكريم محمد (صلي الله عليه واله) رحمة للعالمين بعث بدين الاسلام، وكل من يقول لا اله الا الله هو مسلم، ومن آمن بنبينا اصبح مسلما، فنبينا واحد وربنا واحد وديننا واحد، وأمرنا نبينا ان نتجه الي قبلة واحدة وهي الكعبة الشريفة'.

واضاف 'حينما بعث النبي لم تكن هناك سنة وشيعة بل كان الاسلام وسيبقي الاسلام وسنحافظ علي بقائه ولن تفرقنا هذه التسميات مادام كتابنا الذي نزل علي النبي هو كتاب واحد ومادامت قبلتنا هي قبلة واحدة ومأمورين ان نعبد الها واحدا'.

وشدد الشيخ العرسال 'نحن المسلمون امة واحدة وسماها الله عز وجل خير امة (وكنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وهذه الخيرية باقية مادمنا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، وهذه التفرقة بين المسلمين هي أمر ليس بالمعروف بل هي من المنكر ويجب ان ننهي عنه'.

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