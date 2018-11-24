قائد الثورة يستقبل عددا من اسر شهداء الدفاع عن امن البلاد

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمي الخامنئي، ان قائد الثورة الاسلامية وخلال استقباله اخيرا عددا من اسر شهداء الامن اوصاهم بالسير في طريق شهدائهم في خدمة الشعب وقال: تواجدوا في الساحة دوما بنشاط وحوافز زاخرة ومثلما خدم شهداؤكم البلاد والنظام والاسلام فاخدموا انتم كذلك.

وخلال اللقاء اشار سماحته الي مصاعب فترة الخدمة العسكرية لشهداء الامن واضاف: ان اماكن الخدمة (العسكرية) لهؤلاء الشهداء هي واحدة من اصعب اماكن الخدمة (غرب البلاد). ان شهداءكم هؤلاء قد عملوا في فترة حياتهم كالشهيد حقا.

انتهي ** 2342

