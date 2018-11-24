ظریف یرد علي الاتهامات الامیركیة الجدیدة ضد ایران حول الاسلحة الكیمیاویة

وجاء فی تغریدة كتبها ظریف مساء الجمعة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر': انه وفی الوقت الذی تحاول امیركا التثبت بالمعاهدات الدولیة لتوجیه الاتهام ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فان سیاساتها هی نفسها منتهكة لهذه المعاهدات.

واضاف وزیر الخارجیة الایرانی: ان توجیه الاتهام حول اسلحة الدمار الشامل من قبل دولة دعمت هی نفسها العراق فی استخدامه للاسلحة الكیمیاویة ضد ایران ومن ثم قامت بعدوان عسكری علي العراق بغیة القضاء علي تلك الاسلحة، لا یعد مهینا فقط بل هو امر خطیر.

وكان المندوب الامیركی فی المنظمة الدولیة لحظر الاسلحة الكیمیاویة 'كینیث وارد' قد ادعي فی تخرصات له خلال اجتماع للمنظمة فی لاهای بان 'ایران لم تكشف عن كل قدراتها من الأسلحة الكیمیاویة للمنظمة الدولیة فی لاهای فی انتهاك لمیثاق دولی لمنع انتشار تلك الأسلحة'.

واضاف 'إن إیران لم تخطر المنظمة بوجود منشأة لتعبئة القنابل الجویة' حسب زعمه، معتبرا أن “الولایات المتحدة لدیها مخاوف منذ فترة طویلة من أن یكون لدي إیران برنامج للأسلحة الكیمیاویة لم تفصح عنه للمنظمة” حسب قوله.

وكان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة 'بهرام قاسمی' قد رفض الاتهامات الامیركیة الاخیرة ضد طهران حول انتهاك معاهدة حظر الاسلحة الكیمیاویة ووصفها بانها اتهامات واهیة لا اساس لها من الصحة.

وقال قاسمی فی تصریح بهذا الشأن: ان الوفد الامیركی فی منظمة حظر الاسلحة الكیمیاویة ، وخلال انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الاسلحة الكیمیاویة فی لاهای، وجه اتهامات لا اساس لها كعادتهم / المسؤولون الامیركان/ المألوفة والدائمة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، واننا نرفضها بقوة.

واردف قاسمی قائلا: ما هو مؤكد وواضح للغایة هو ان امیركا هی الدولة الوحیدة العضو فی المنظمة والتی تمتلك ترسانة من الاسلحة الكیمیاویة، ولم تف لغایة الآن بتعهداتها لتدمیرها، بل تقوم بالتزامن مع ذلك بدعم برنامج الاسلحة الكیمیاویة للكیان الصهیونی، وان طرح مثل هذه الاتهامات الخاطئة وغیر الحقیقیة انما یأتی من منطلق العداء ضد الشعب الایرانی ومن اجل صرف انظار المجتمع الدولی عن خرقها للتعهدات ودعمها المتكرر للترسانات الكیمیاویة لدي الكیان الصهیونی والجماعات الارهابیة.

انتهي ** 2342

