وخلال كلمة له قبيل خطبة صلاة الجمعة في «شهررَي» جنوب العاصمة طهران أضاف العميد حسيني بأنّ الأعداء لم ينالوا سوي الفشل في مؤامراتهم ضد الشعب والبلاد طيلة 40 سنة.

و صرّح العميد حسيني بأنّ ايران اليوم استطاعت بفضل التحلّي بالدوافع التعبويّة والرغبة الشعبية الي الإستشهاد في التفوق علي أعدائها وإثارة غضبهم إثر الهزائم التي ألحقتها بهم.

وإعتبر آمر كلية ومعهد ابحاث دافوس، ايران بلداً بالغ التأثير في المنطقة، لافتاً الي فشل الأعداء في إضعاف شعور الشعب الايراني بالكرامة والإقتدار.

واستنكر العميد حسيني دعم الولايات المتحدة لداعش ومزاعمها الكاذبة في محاربة هذه الجماعة، شاجباً في نفس الوقت الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الإستكبار العالمي.

انتهي**ع ج** 2342

