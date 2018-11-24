محادثات بين ظريف ولافروف حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة

وفي هذا اللقاء الذي جري علي هامش المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي المنعقد في روما، تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية واحدث تطورات الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية.

ومن اهم محاور هذا اللقاء الذي جري خلف الابواب المغلقة تلك المتعلقة بتطورات سوريا واليمن.

وكان ظريف قد التقي قبل هذا اللقاء، مبعوث الامين العام للامم المتحدة في الشان السوري استيفان ديميستورا حيث بحث معه احدث تطورات الاوضاع في سوريا ونقاشا سبل الحل السياسي للازمة وكتابة الدستور وايصال المساعدات الانسانية وعملية اعادة اعمار سوريا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الي روما مساء الاربعاء للمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي الذي يشارك فيه مندوبون من 56 دولة، حيث القي كلمة فيه يوم امس الخميس.

والتقي ظريف لغاية الان وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الايطاليين والعديد من نظرائه المشاركين في المؤتمر، كما شارك في اجتماع بحضور التجار ورجال الاعمال الايطاليين.

انتهي ** 2342

