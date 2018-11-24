الفكر التَعبَوي أتحف ايران بالتقدم العلمي والعسكري والسياسي

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة التابع للجيش الايراني فقد جاء في جانب من البيان: إنّ الذكري السنوية لتأسيس قوات التعبئة الشعبية للمستضعفين بأمر من الإمام الخميني الراحل (رض) هي إحدي ألمع أوراق الثورة الاسلامية، ضمّت في طيّاتها رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل البلاد.

وأشاد البيان بدور قوات التعبئة الشعبية في الانتصار علي العدوان البعثي علي البلاد أيّام الحرب المرفوضة وتبديد مؤامرات مناهضي الثورة الاسلامية بإخلاص ودون تطلّع الي مصالح فردية.

وأكّد البيان علي دور الفكر التَعبَوي في إتحاف ايران بالتقدم العلمي والعسكري والسياسي والجهادي رغم الحظر المفروض من جانب الإستكبار العالمي المتمثل في الولايات المتحدة المجرمة ونهجها العدائي.

ويصادف يوم الاثنين 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 الذكري السنوية لتأسيس قوات التعبئة الشعبية في البلاد بأمر أصدره مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخميني الراحل (رض) بعد إنتصار الثورة الاسلامية.

انتهي** ع ج** 2342

