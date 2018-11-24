فی تصریح لـ 'ارنا'

وزیر الخارجیة الایرانی یؤكد ضرورة ایجاد قناة مالیة مع اوروبا

روما / 23 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا- اكد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف ضرورة ایجاد قناة مالیة مع الاتحاد الاوروبی.

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' اثر لقائه رئیس مجلس النواب الایطالی روبرتو فیكو، حول القضایا التی جري البحث بشانها خلال اللقاء، ان ایطالیا هی اكبر شریك تجاری لایران فی اوروبا ولقد تباحثنا مع رئیس مجلس النواب الایطالی حول العلاقات الثنائیة والتعاون الذی ینبغی ان یكون لنا مع الاتحاد الاوروبی ومن ضمنه ایجاد قناة مالیة بین ایران والاتحاد.
واضاف، لقد تباحثنا ایضا حول القضایا الاقلیمیة والسیاسة الامیركیة المبنیة علي فرض آرائها علي شعوب العالم، كما جددنا دعوة من رئیس مجلس الشوري الاسلامی لرئیس البرلمان الایطالی لزیارة ایران حیث رحب بها.
وكان وزیر الخارجیة الایرانی قد وصل الی روما مساء الاربعاء للمشاركة فی المؤتمر الدولی للحوار المتوسطی الذی یشارك فیه مندوبون من 56 دولة، حیث القی كلمة فیه یوم امس الخمیس.
والتقی ظریف لغایة الان وزیر الخارجیة ورئیس مجلس النواب الایطالیین والعدید من نظرائه المشاركین فی المؤتمر، كما شارك فی اجتماع بحضور التجار ورجال الاعمال الایطالیین.
انتهی ** 2342



برچسب ها

سیاسی

ظریف

اوروبا

قناة مالیة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزیر الخارجیة الایرانی یؤكد ضرورة ایجاد قناة مالیة مع اوروبا

معظم المشاهدات

قاسمي يرد علي الاتهامات الاميركية الفارغة الاخيرة ضد ايران

قاسمي يرد علي الاتهامات الاميركية الفارغة الاخيرة ضد ايران

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

قائد مقر 'خاتم الانبیاء (ص)' المركزی:

رد قواتنا المسلحة سیكون سریعا ومدمرا علي ای عدوان

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

خطیب جمعة طهران: العالم الاسلامی یوجه بوحدته صفعة قویة لامیركا

السلام في اليمن محور محادثات هاتفية بين ظريف ونظيرته السويدية

السلام في اليمن محور محادثات هاتفية بين ظريف ونظيرته السويدية

نوري المالكي يتوجه الي طهران

نوري المالكي يتوجه الي طهران

أحدث الأخبار

قائد الثورة يستقبل عددا من اسر شهداء الدفاع عن امن البلاد

قائد الثورة يستقبل عددا من اسر شهداء الدفاع عن امن البلاد

ظریف یرد علي الاتهامات الامیركیة الجدیدة ضد ایران حول الاسلحة الكیمیاویة

ظریف یرد علي الاتهامات الامیركیة الجدیدة ضد ایران حول الاسلحة الكیمیاویة

الأعداء لم ينالوا سوي الفشل في مؤامراتهم ضد الشعب والبلاد

آمر كلية 'دافوس' التابعة للحرس الثوري:

الأعداء لم ينالوا سوي الفشل في مؤامراتهم ضد الشعب والبلاد

محادثات بين ظريف ولافروف حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة

محادثات بين ظريف ولافروف حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة

الفكر التَعبَوي أتحف ايران بالتقدم العلمي والعسكري والسياسي

في بيان صادر عن الجيش الايراني:

الفكر التَعبَوي أتحف ايران بالتقدم العلمي والعسكري والسياسي

موضوعات مرتبط