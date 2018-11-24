وزیر الخارجیة الایرانی یؤكد ضرورة ایجاد قناة مالیة مع اوروبا

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء 'ارنا' اثر لقائه رئیس مجلس النواب الایطالی روبرتو فیكو، حول القضایا التی جري البحث بشانها خلال اللقاء، ان ایطالیا هی اكبر شریك تجاری لایران فی اوروبا ولقد تباحثنا مع رئیس مجلس النواب الایطالی حول العلاقات الثنائیة والتعاون الذی ینبغی ان یكون لنا مع الاتحاد الاوروبی ومن ضمنه ایجاد قناة مالیة بین ایران والاتحاد.

واضاف، لقد تباحثنا ایضا حول القضایا الاقلیمیة والسیاسة الامیركیة المبنیة علي فرض آرائها علي شعوب العالم، كما جددنا دعوة من رئیس مجلس الشوري الاسلامی لرئیس البرلمان الایطالی لزیارة ایران حیث رحب بها.

وكان وزیر الخارجیة الایرانی قد وصل الی روما مساء الاربعاء للمشاركة فی المؤتمر الدولی للحوار المتوسطی الذی یشارك فیه مندوبون من 56 دولة، حیث القی كلمة فیه یوم امس الخمیس.

والتقی ظریف لغایة الان وزیر الخارجیة ورئیس مجلس النواب الایطالیین والعدید من نظرائه المشاركین فی المؤتمر، كما شارك فی اجتماع بحضور التجار ورجال الاعمال الایطالیین.

انتهی ** 2342

