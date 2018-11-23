ظريف يبحث مع ديميستورا احدث التطورات في سوريا

وخلال اللقاء بحث ظريف وديميستورا احدث تطورات الاوضاع في سوريا ونقاشا سبل الحل السياسي للازمة وكتابة الدستور وايصال المساعدات الانسانية وعملية اعادة اعمار سوريا.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الي روما مساء الاربعاء للمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي الذي يشارك فيه مندوبون من 56 دولة، حيث القي كلمة فيه يوم امس الخميس.

والتقي ظريف لغاية الان وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الايطاليين والعديد من نظرائه المشاركين في المؤتمر، كما شارك في اجتماع بحضور التجار ورجال الاعمال الايطاليين.

انتهي ** 2342

