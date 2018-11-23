مسؤول كردي عراقي:

الاصرة الاقتصادية بين ايران والعراق لن تنفصم

بغداد/23 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – اكد المدير العام لجمارك اقليم كردستان العراق «سامال عبد الرحمن» الاصرة الاقتصادية بين ايران والعراق لن تنفصم.

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام الايراني في أربيل «مرتضي عبادي» بالمدير العام لجمارك اقليم كردستان العراق، حيث ناقش الجانبان خلالها القضايا الجمركية بين ايران والأقليم، واكدا علي ضرورة عرض خدمات تسهّل التبادل التجاري وتزيد من حجمه.
ووصف المدير العام لجمارك اقليم كردستان العراق العلاقات التجارية مع ايران بأنها آخذة في التنامي وقال: إنّ التجارة مع ايران قضية اساسية محسومة لابدّ منها لتلبية متطلبات أهالي كردستان العراق.
وإعتبر هذا المسؤول الكردي الإقتصاد الايراني بأنه اقتصاد كبير وكفوء قادر علي إجتياز ظروف الحظر.
ورأي عبد الرحمن عدم إمكانية الفصل بين العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعياً الي تسهيل عمليات التبادل الاقتصادي أكثر فأكثر.
من جانبه لفت القنصل الايراني العام لدي أربيل الي نمو حجم الصادرات الايرانية الي الإقليم من مارس حتي سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، معتبراً ذلك دليلاً علي إرتفاع نسبة الإنتاج المحلي الايراني.
وقال عبادي: إنّ الشعب الايراني عرف طريقه في التعرف علي طاقاته وكفاءاته العلمية والصناعية في ظلّ الحظر المفروض، متحلياً بالثقة بالنفس العالية.
انتهي** ع ج** 2342



برچسب ها

اقتصاد

كردستان العراق

مرتضي عبادي

أربيل

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاصرة الاقتصادية بين ايران والعراق لن تنفصم

معظم المشاهدات

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

ظریف: لن نرضخ لمنطق القوة

ظریف: لن نرضخ لمنطق القوة

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

قاسمي يرد علي الاتهامات الاميركية الفارغة الاخيرة ضد ايران

قاسمي يرد علي الاتهامات الاميركية الفارغة الاخيرة ضد ايران

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

أحدث الأخبار

الأعداء لم ينالوا سوي الفشل في مؤامراتهم ضد الشعب والبلاد

آمر كلية 'دافوس' التابعة للحرس الثوري:

الأعداء لم ينالوا سوي الفشل في مؤامراتهم ضد الشعب والبلاد

محادثات بين ظريف ولافروف حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة

محادثات بين ظريف ولافروف حول الاتفاق النووي وقضايا المنطقة

الفكر التَعبَوي أتحف ايران بالتقدم العلمي والعسكري والسياسي

في بيان صادر عن الجيش الايراني:

الفكر التَعبَوي أتحف ايران بالتقدم العلمي والعسكري والسياسي

وزیر الخارجیة الایرانی یؤكد ضرورة ایجاد قناة مالیة مع اوروبا

فی تصریح لـ 'ارنا'

وزیر الخارجیة الایرانی یؤكد ضرورة ایجاد قناة مالیة مع اوروبا

ظريف يبحث مع ديميستورا احدث التطورات في سوريا

ظريف يبحث مع ديميستورا احدث التطورات في سوريا

موضوعات مرتبط