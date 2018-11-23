الاصرة الاقتصادية بين ايران والعراق لن تنفصم

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام الايراني في أربيل «مرتضي عبادي» بالمدير العام لجمارك اقليم كردستان العراق، حيث ناقش الجانبان خلالها القضايا الجمركية بين ايران والأقليم، واكدا علي ضرورة عرض خدمات تسهّل التبادل التجاري وتزيد من حجمه.

ووصف المدير العام لجمارك اقليم كردستان العراق العلاقات التجارية مع ايران بأنها آخذة في التنامي وقال: إنّ التجارة مع ايران قضية اساسية محسومة لابدّ منها لتلبية متطلبات أهالي كردستان العراق.

وإعتبر هذا المسؤول الكردي الإقتصاد الايراني بأنه اقتصاد كبير وكفوء قادر علي إجتياز ظروف الحظر.

ورأي عبد الرحمن عدم إمكانية الفصل بين العلاقات الاقتصادية الثنائية، داعياً الي تسهيل عمليات التبادل الاقتصادي أكثر فأكثر.

من جانبه لفت القنصل الايراني العام لدي أربيل الي نمو حجم الصادرات الايرانية الي الإقليم من مارس حتي سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، معتبراً ذلك دليلاً علي إرتفاع نسبة الإنتاج المحلي الايراني.

وقال عبادي: إنّ الشعب الايراني عرف طريقه في التعرف علي طاقاته وكفاءاته العلمية والصناعية في ظلّ الحظر المفروض، متحلياً بالثقة بالنفس العالية.

انتهي** ع ج** 2342

