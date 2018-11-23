ظريف يتباحث مع نظيره الياباني حول الاتفاق النووي

وفي اللقاء الي جري في اطار غداء عمل باستضافة وزير الخارجية الياباني تباحث الجانبان حول احدث تطورات العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والتطورات الدولية والاقليمية ومنها سوريا واليمن وكوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الي روما مساء الاربعاء للمشاركة في المؤتمر الدولي للحوار المتوسطي الذي يشارك فيه مندوبون من 56 دولة، حيث القي كلمة فيه يوم امس الخميس.

والتقي ظريف لغاية الان وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب الايطاليين والعديد من نظرائه المشاركين في المؤتمر، كما شارك في اجتماع بحضور التجار ورجال الاعمال الايطاليين.

انتهي ** 2342

