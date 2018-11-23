قريبا.. تدشين مدمرة وغواصة ايرانيتين في جنوب البلاد

كما أشار الإدميرال خانزادي في كلمة له قبيل صلاة الجمعة بمدينة جرجان (شمال) الي انه سيتم قريبا ايضا تدشين غواصة متطورة محلية الصنع تماما ومزودة بأحدث الأجهزة، لتضاف الي إمكانيات البلاد الدفاعية.

وصرّح قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنّ إطلاق هذه الغواصة سيذهل الأعداء لما فيها من تقنية حديثة ومتطورة ليس بامكانهم أن يتصوروها.

وقدّم الادميرال خانزادي التهاني بمناسبة الذكري السنوية ليوم القوة البحرية الايرانية (28 نوفمبر) مذكّراً بالانتصارات التي حققتها هذه القوة خلال الحرب المفروضة والدرس الذي لقنته للإستكبار العالمي آنذاك.

انتهي** ع ج** 2342

