إنقاذ 9 ملاحين من طاقم زورق ايراني في مياه الخليج الفارسي

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'إرنا' قال أرجمند زاده بأنّ النار إشتعلت في هذا الزورق الذي كان قد إنطلق من منطقة عسلوية (جنوب ايران) متجها الي منطقة «بارس جنوبي» النفطية في الدقيقة 40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (التاسعة و 10 دقائق مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر بأنّ 5 زوارق إطفاء إتجهت نحو الزورق الذي التهمته النيران ونجحت في انقاذ 9 ملاحين من بين طاقمها الأحد عشر، فيما عملية البحث جارية للعثور علي المفقودين الاثنين.

واشار الي ان عملية سحب الزورق المتضرر الي منطقة عسلوية قد اجريت.

انتهي** ع ج** 2342

