ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

واعرب قاسمی عن اسفه العمیق للاعمال الارهابیة التی وقعت فی باكستان الیوم، وادان حادث التفجیر الذی وقع فی سوق فی شمال غرب هذا البلد والذی ادي الي مصرع واصابة العشرات من الافراد الابریاء، مواسیا الحكومة والشعب الباكستانی خاصة اسر الضحایا بهذا الحادث.

كما ادان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة محاولة التفجیر الانتحاریة التی استهدفت القنصلیة الصینیة فی مدینة كراتشی، واعرب عن سروره لفشل هذه المحاولة فی ظل یقظة قوات الامن والشرطة فی كراتشی وان اعضاء القنصلیة هم فی اتم الصحة.

واكد قاسمی مرة اخري ضرورة بذل الجهود الجادة والجماعیة من قبل الدول فی سیاق مكافحة ظاهرة الارهاب البغیضة والاعمال المناهضة للانسانیة التی تقوم بها الجماعات الارهابیة.

وقد قتل 25 شخصا علي الأقل وأصیب 35 آخرون فی تفجیر ببلدة هانجو شمال غرب باكستان، صباح الیوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنیة باكستانیة إن “الانفجار وقع صباح الیوم الجمعة أمام باب معهد دینی”.

واضافت المصادر انه تم “نقل المصابین إلي المستشفي، كما طوقت القوات الأمنیة المنطقة”.

انتهي ** 2342

