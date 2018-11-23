ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

طهران / 23 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
عزي المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی الحكومة والشعب الباكستانی خاصة اسر ضحایا حادث التفجیر الارهابی الذی وقع الیوم الجمعة فی باكستان.

واعرب قاسمی عن اسفه العمیق للاعمال الارهابیة التی وقعت فی باكستان الیوم، وادان حادث التفجیر الذی وقع فی سوق فی شمال غرب هذا البلد والذی ادي الي مصرع واصابة العشرات من الافراد الابریاء، مواسیا الحكومة والشعب الباكستانی خاصة اسر الضحایا بهذا الحادث.
كما ادان المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة محاولة التفجیر الانتحاریة التی استهدفت القنصلیة الصینیة فی مدینة كراتشی، واعرب عن سروره لفشل هذه المحاولة فی ظل یقظة قوات الامن والشرطة فی كراتشی وان اعضاء القنصلیة هم فی اتم الصحة.
واكد قاسمی مرة اخري ضرورة بذل الجهود الجادة والجماعیة من قبل الدول فی سیاق مكافحة ظاهرة الارهاب البغیضة والاعمال المناهضة للانسانیة التی تقوم بها الجماعات الارهابیة.
وقد قتل 25 شخصا علي الأقل وأصیب 35 آخرون فی تفجیر ببلدة هانجو شمال غرب باكستان، صباح الیوم الجمعة.
وقالت مصادر أمنیة باكستانیة إن “الانفجار وقع صباح الیوم الجمعة أمام باب معهد دینی”.
واضافت المصادر انه تم “نقل المصابین إلي المستشفي، كما طوقت القوات الأمنیة المنطقة”.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

قاسمی

اعمال ارهابیة

باکستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

معظم المشاهدات

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

ظریف: لن نرضخ لمنطق القوة

ظریف: لن نرضخ لمنطق القوة

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

ایران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلیة المالیة

خلال لقاء عراقجی مع دو ریویه..

ایران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلیة المالیة

أحدث الأخبار

قريبا.. تدشين مدمرة وغواصة ايرانيتين في جنوب البلاد

قائد البحرية الايرانية:

قريبا.. تدشين مدمرة وغواصة ايرانيتين في جنوب البلاد

إنقاذ 9 ملاحين من طاقم زورق ايراني في مياه الخليج الفارسي

فيما لازال 2 في عداد المفقودين..

إنقاذ 9 ملاحين من طاقم زورق ايراني في مياه الخليج الفارسي

ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

اوروبا تؤكّد علي صون الإتفاق النووي كمنجز دولي هام

رئيس البرلمان الايطالي:

اوروبا تؤكّد علي صون الإتفاق النووي كمنجز دولي هام

مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

ممثل منظمة الامم المتحدة:

مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

موضوعات مرتبط