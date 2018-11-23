اوروبا تؤكّد علي صون الإتفاق النووي كمنجز دولي هام

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقي خلال زيارته الحالية الي روما رئيس البرلمان الايطالي روبرتو فيغو.

وأشار رئيس البرلمان الايطالي خلال الإجتماع الي العلاقات الطيبة والتاريخية بين البلدين، معرباً عن إعتقاده الراسخ بأنّ ايران لاعب حاسم علي صعيد المنطقة والنظام الدولي.

وأبلغ ظريف خلال اللقاء تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني الي نظيره الايطالي وعَرَض عليه دعوة لاريجاني لزيارة طهران.

واشار ظريف خلال الإجتماع الي التفرّد الامريكي والنهج الخارج عن القانون الذي تتبعه، فضلاً عن ممارستها ضغوطا علي دول العالم.

ووصف ظريف هذه الغطرسة والتهرب من الالتزام بالقانون بأنهما سيعودان علي النظام الدولي بتداعيات سلبية علي المدي البعيد ويترك تاثيره السلبي في الوقت الحاضر.

وقال ظريف: إنّ ايران ستتجاوز هذه المرحلة لكن العالم سيواجه متاعب في المستقبل إثر هذا النهج الامريكي السائد.

وناقش الجانبان خلال الإجتماع تنمية العلاقات الثنائية خاصة الإقتصادية منها والتعاون البرلماني وتجاوز المرحلة الراهنة وقضايا اخري ذات اهتمام مشترك.

انتهي** ع ج** 2342

