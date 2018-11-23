ممثل منظمة الامم المتحدة:

مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

باكو/23 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال ممثل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمنظمة الامم المتحدة «توفيق مرشدلي» اليوم الجمعة: إنّ مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً واقليمياً.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا علي هامش الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الفرعية التابعة لمنظمة الامم المتحدة تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات في الشرق الاوسط وآسيا الوسطي، أضاف مرشدلي بأنّ مهربي المخدات باتوا يوظفون أساليب جديدة في عمليات تهريبهم المخدرات وأقراص الهلوسة، منها توظيف الأجواء الافتراضية والشبكات الالكترونية.
وكان للوفد الايراني المشارك في هذا الإجتماع حضور فاعل وملحوظ حيث أكّد «مرشدلي» فيه علي طرحِ ايران قضية زيادة المساعدات الدولية لافغانستان والدول المجاورة لها للإستفادة منها في عمليات مكافحة تهريب المخدرات.
وحظت هذه التوصية الايرانية بترحيب وفود الدول المشاركة وتم إدراجها في قائمة أعمال الإجتماع.
وكان الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الفرعية التابعة لمنظمة الامم المتحدة قد بدأ أعماله في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في باكو بمشاركة 27 دولة منها ايران ويستمر خمسة أيّام.
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توفيق مرشدلي

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مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

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ممثل منظمة الامم المتحدة:

مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

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