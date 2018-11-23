حماس: لا علاقة لنا مع أمريكا

غزة/23تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-نفي موسي ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس وجود اتصالات بين حركته والولايات المتحدة الامريكية.

وقال ابو مرزوق 'لا علاقة لنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تواصل معها، حيث أنها تضع الحركة علي قوائم الارهاب منذ عام 1997 وتلاحق الحركة ومنتسبيها وتمنع موظفيها من الاتصال بنا وتشكل حماية للكيان الصهيوني في المحافل الدولية وتزوده بكل اشكال القتل لابناء شعبنا'.

بدوره، قال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس 'إن اي استقبال عربي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يمثل تنازلا عن القدس وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني واهانة للامة'.

ودعا ابو زهري إلي وقف الهرولة باتجاه الاحتلال الصهيوني، مؤكدا ان الاحتلال سيبقي هو العدو الحقيقي للأمة، مضيفا 'أن هذه المصافحات المرتفجة لن تقدم أي شرعية حقيقية له'.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني قال 'إن وجهة نتنياهو المقبلة هي مملكة البحرين بعد زيارة سلطنة عمان الشهر الشهر الماضي.
انتهي **387** 2342



برچسب ها

سياسي

حماس

أمريكا

نتنياهو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

حماس: لا علاقة لنا مع أمريكا

معظم المشاهدات

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

محافظ البنك المركزی الایرانی:

الحكومة والبنك المركزی اعادا الاستقرار لاقتصاد البلاد رغم الحرب النفسیة المعادیة

ظریف: لن نرضخ لمنطق القوة

ظریف: لن نرضخ لمنطق القوة

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

وصول خمسة من حرس الحدود المخطتفین الي البلاد

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

ماذا قال واعظی حول بیان ترامب بشان مقتل خاشقجی

ایران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلیة المالیة

خلال لقاء عراقجی مع دو ریویه..

ایران وفرنسا تبحثان بشان اخر مراحل الآلیة المالیة

أحدث الأخبار

قريبا.. تدشين مدمرة وغواصة ايرانيتين في جنوب البلاد

قائد البحرية الايرانية:

قريبا.. تدشين مدمرة وغواصة ايرانيتين في جنوب البلاد

إنقاذ 9 ملاحين من طاقم زورق ايراني في مياه الخليج الفارسي

فيما لازال 2 في عداد المفقودين..

إنقاذ 9 ملاحين من طاقم زورق ايراني في مياه الخليج الفارسي

ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

ایران تعزی بحادث التفجیر الارهابی فی باكستان

اوروبا تؤكّد علي صون الإتفاق النووي كمنجز دولي هام

رئيس البرلمان الايطالي:

اوروبا تؤكّد علي صون الإتفاق النووي كمنجز دولي هام

مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

ممثل منظمة الامم المتحدة:

مكافحة تهريب المخدرات تتطلب تعاوناً دولياً

موضوعات مرتبط