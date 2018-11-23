حماس: لا علاقة لنا مع أمريكا

وقال ابو مرزوق 'لا علاقة لنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تواصل معها، حيث أنها تضع الحركة علي قوائم الارهاب منذ عام 1997 وتلاحق الحركة ومنتسبيها وتمنع موظفيها من الاتصال بنا وتشكل حماية للكيان الصهيوني في المحافل الدولية وتزوده بكل اشكال القتل لابناء شعبنا'.



بدوره، قال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس 'إن اي استقبال عربي لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يمثل تنازلا عن القدس وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني واهانة للامة'.



ودعا ابو زهري إلي وقف الهرولة باتجاه الاحتلال الصهيوني، مؤكدا ان الاحتلال سيبقي هو العدو الحقيقي للأمة، مضيفا 'أن هذه المصافحات المرتفجة لن تقدم أي شرعية حقيقية له'.



وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني قال 'إن وجهة نتنياهو المقبلة هي مملكة البحرين بعد زيارة سلطنة عمان الشهر الشهر الماضي.

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