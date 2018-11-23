ايران والعراق يؤكدان علي التعاون في توفير أمنهما الحدودي

وشدّد هؤلاء القادة خلال إجتماعهم الأمني الوارد في نطاق مكافحة الارهاب علي الدور الحاسم لمواجهة التهريب والمخدرات.

وقال «كيومرث شيخي» من القادة المشاركين في إجتماع السليمانية الأمني بأنّ الجانبين ناقشا خلال الإجتماع عملية التعاون الأمني لتوفير أمن الحدود.

وأكّد من الجانب العراقي «اللواء شيركو عبدالله» علي وضع وتطبيق آليات جديدة كل ستة أشهر بين البلدين لتوفير أمنهما الحدودي.

وكان العراق وايران قد وقعا عام 2003 علي إتفاق للتعاون الأمني الحدودي يقضي بإقامة ملتقيات ثنائية أمنية كل 6 أشهر لدراسة مستجدات المنطقة وسبل التعاون الثنائي.

انتهي** ع ج** 2342

