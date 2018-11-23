التعبئة الشعبیة السبیل الأمثل لتخطّی الحظر والتهدیدات والصعوبات

وخلال كلمة له قبیل صلاة جمعة طهران أضاف العمید سبهر بأنّ تشكیل تعبئة المستضعفین جاء بامر من الإمام الخمینی الراحل (رض) الذی سَمَّی هذه القوات بأنها شجرة طیبة ونعمة كبری تخدم الثورة الاسلامیة.

وأشار العمید سبهر الی الدور الحاسم والاستراتیجی لقوات التعبئة الشعبیة خلال الاعوام الاربعین الماضیة فی الحفاظ علی الثورة الاسلامیة وصونها، فضلاً عن تواجد هذه القوات فی ساحات القتال خلال الحرب المفروضة علی البلاد والتی استمرت 8 سنوات.

وأشاد نائب رئیس مؤسسة تعبئة المستضعفین بتواجد شتی فئات المجتمع كأعضاء فی هذه القوة الشعبیة التی وصفها بأنها أكبر قدرة دفاعیة وأمنیة فی البلاد تحظی بإسناد شعبی وتتحلی بعناصر التضحیة والجهاد والمثابرة.

وحذّر العمید سبهر من یقیمون صلات سریة أو علنیة مع الأعداء، واصفاً طریقهم بأنه طریق الإنحراف وناعتاً إیمانهم بأنه ایمان فاسد.

وذكّر نائب رئیس مؤسسة تعبئة المستضعفین بأسر جنود بریطانیین وأمریكیین علی ید القوات الایرانیة فی میاه الخلیج الفارسی قبل اعوام، مؤكداً علی أنّ قوات التعبئة الشعبیة هی مظهر لعزیمة وإرادة مواجهة الأعداء.

انتهی** ع ج** 2342

