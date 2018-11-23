نوري المالكي يتوجه الي طهران

وافاد الموقع الالكتروني لنوري المالكي ان زيارته الي طهران تاتي تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي الذي سيبدا اعماله في طهران غدا السبت.

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