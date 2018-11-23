نوري المالكي يتوجه الي طهران

طهران / 23 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-غادر رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بغداد متوجها الي طهران اليوم الجمعة.
وافاد الموقع الالكتروني لنوري المالكي ان زيارته الي طهران تاتي تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي الذي سيبدا اعماله في طهران غدا السبت.انتهي ** 2342
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